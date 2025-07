Primeira ExpoPet em Jaguariúna: Um Encontro de Amor, Diversão e Conscientização

No dia 3 de agosto, Jaguariúna recebe com entusiasmo a primeira edição da ExpoPet, uma feira totalmente voltada ao universo animal, que acontecerá no Boulevard Pedro Abrucêz. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade, com atrações pensadas para integrar famílias, tutores e seus pets em um ambiente de respeito, afeto e conscientização.

A ExpoPet nasce com cinco missões essenciais: incentivar a posse responsável, promover o bem-estar animal, valorizar os profissionais do setor, fomentar o empreendedorismo pet e fortalecer a conexão entre humanos e animais. Ao longo do dia, os visitantes poderão vivenciar essas propostas por meio de experiências afetivas e educativas que exaltam a importância dessa convivência.

Entre as atrações mais esperadas está a CaminhaPet até o McDonald’s, que convida tutores e cães para um passeio alegre e simbólico pelas ruas da cidade, reforçando a importância do vínculo afetivo e dos momentos de lazer com os pets. Outra atividade encantadora será a Yoga para Filhotes, uma prática leve, divertida e cheia de carinho, que promete despertar sorrisos e conexão entre humanos e seus companheiros de quatro patas.

Para os que gostam de celebrar a personalidade dos seus animais, o já querido Desfile Pet promete ser um show à parte, com trajes criativos e muito charme na passarela. Todas essas atrações são gratuitas e abertas à participação da comunidade, reforçando o caráter inclusivo e acolhedor da feira.

As famílias com crianças também encontrarão um espaço especial: a Área Kids, com atividades lúdicas, educativas e monitoradas. E para deixar tudo ainda mais mágico, a presença especial da Patrulha Canina vai alegrar a criançada e garantir momentos inesquecíveis com os personagens favoritos dos pequenos.

Um dos momentos mais emocionantes da ExpoPet será a ação de adoção responsável, chamada Laços de Amor. Organizada por protetores independentes e ONGs locais, a iniciativa dá visibilidade aos animais que aguardam uma nova chance de serem amados e cuidados. Será uma oportunidade para mudar vidas — a dos animais e das famílias que decidirem adotá-los com responsabilidade e carinho.

Para acompanhar a programação completa, detalhes das atrações e novidades do evento, siga o perfil oficial no Instagram: @expopet.jaguariuna. E se você tem um negócio, serviço ou marca voltada para o mundo pet ou infantil e deseja participar como expositor, entre em contato pelo direct do Instagram — ainda dá tempo de fazer parte desse momento histórico para Jaguariúna.

Dra Cinthia Murias

Médica Veterinária CRMV 27.622/SP

Buddy Clube de Saúde para Pets Instagram: @planobuddy www.buddyvetclub.com

(19) 99655-4114