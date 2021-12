primeira fase de recapeamento em Engenheiro Coelho é finalizada

Engenheiro Coelho finalizou a primeira fase de recapeamento nesta segunda-feira (29). O programa atendeu trechos de dez ruas e pretende trazer novas sinalizações de solo e de placas na cidade. De acordo com a Secretaria de Obras Municipal, o orçamento do projeto custou mais de meio milhão de reais.

O recapeamento da cidade foi divulgado no dia 5 de novembro. Em certos dias, a chuva acabou adiando a finalização da primeira etapa. No entanto, as obras foram concluídas ao final do mês, como era estimado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

O Diretor do Demutran, Tiago Almeida, comentou sobre a obra realizada. “Todas as ruas são de suma importância para nossa cidade, pois elas estavam realmente precárias”, aponta.

Os trechos recapeadas foram das seguintes ruas: Julio Cardoso De Moraes, Jose Gazzoto Sobrinho, Antonio Alves Cavalheiro, 13 Maio, Narciso Forner, Pedro Forner, Antonio Benedicto Antonio Batistela, Amadeu Jorge Teresa e Teófilo Haeck.