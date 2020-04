Primeiro caso positivo de coronavírus é confirmado em Artur Nogueira

Na noite desta terça-feira, dia 07, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Artur Nogueira, confirmou o primeiro caso de coronavírus registrado na cidade. Segundo informou, a paciente é uma jovem de 24 anos que apresentou os sintomas no dia 24 de março e procurou o PSF no dia 30 de março quando foi orientada a realizar os procedimentos conforme o protocolo do Ministério da Saúde já que a paciente estava clinicamente estável.

Juntamente com o monitoramento domiciliar a paciente procurou por consulta médica particular e fez o exame em laboratório também particular, onde teve diagnóstico positivo para COVID-19.

Ainda na noite de terça-feira a digital influencer, de 24 anos, que foi a primeira paciente da cidade a testar positivo para a doença, postou um vídeo em suas redes sociais, onde esclareceu sobre a sua situação. No vídeo ela esclarece que está em isolamento domiciliar desde que chegou de uma viagem a São Paulo e que já no primeiro dia que começou a sentir alguns sintomas falou por telefone com um médico do seu plano de saúde e foi orientada a ficar em isolamento domiciliar o qual não deixou de respeitar. “Não sai nenhum um dia do isolamento desde que cheguei em casa, mesmo porque meu pai faz parte do grupo de risco”, disse.

Ela afirmou também que está bem, que seus sintomas foram fracos e que continua em isolamento até o final da quarentena.

Artur Nogueira tem 8 casos suspeitos para coronavírus, 108 casos monitorados, 29 descartados, 02 negativos e 01 positivo.