Primeiro dia de jogos de Beach Tennis é comemorado por ganhadores 40+

O primeiro dia de jogos de Beach Tennis do hotel Jaguary ocorreu na sexta-feira (17) e contou com a participação de vários atletas, tanto da cidade de Jaguariúna, como de outros lugares do Brasil. Os jogos foram divididos entre femenino, masculino e mista para as pessoas de 40 anos ou mais. Segue abaixo os ganhadores do primeiro dia de jogos.

Femenino 40+

“1°

” “Tais Queiroz

” “Ana Rosseti

”

“2°

” “Flávia Lerois

” “Tatiana Moratoni

”

Masculino 40+

“1°

” “Glauco Souza

” “Alden Schiller

”

“2°

” “Alex Godoy

” “André Gotardo

”

Mista AB 40+

“1°

” “Lulis Urbano

” “Alexandre Filho

”

“2°

” “Bruna Campos

” “João Campos

”

Mista CD 40+

“1°

” “Maria Achut

” “Pietro Godoy

”

“2°

” “Rafael Campos

” “Janaina Campos

”

O segundo dia de jogos será realizado no sábado (18) das 09h00 às 18h00 no Hotel Jaguary.