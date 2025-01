Principais cuidados ao começar a praticar atividades físicas

(Créditos: Harbucks / iStock)

Equipamentos, alimentação e objetivos claros são algumas das principais dicas

O ano de 2025 já chegou, e como tradição de virada de ano, muitas pessoas prometem começar a praticar atividades físicas, seja para melhorar a saúde ou para estética. A grande questão é que existem alguns cuidados que devem ser tomados antes de começar a praticar atividades físicas, especialmente para iniciantes, para evitar lesões e garantir o melhor rendimento dos treinos.

Tenha um objetivo em mente

Um dos principais fatores que faz com que as pessoas se mantenham na academia ou em qualquer outro tipo de atividade física é um objetivo claro em mente. É preciso conhecer seus limites e organizar sua rotina de treinos em torno desses limites para expandi-los aos poucos.

De nada adianta começar a treinar corrida hoje e se inscrever em uma maratona na semana seguinte, os resultados chegam através da persistência e constância, seja para perder peso, ganhar medidas, atingir determinado tempo ou distância.

Comece devagar

Ainda que muitos estejam empolgados com a atividade física, é preciso lembrar que o corpo precisa de tempo para se adaptar à nova realidade e rotina. Por exemplo, se uma pessoa totalmente sedentária começar a frequentar a academia todos os dias com treinos intensos a cada dia, é muito alta a chance de aquela pessoa se lesionar. O ideal é começar em dias intercalados, com carga e intensidade reduzidas, para ganhar experiência e confiança na execução dos exercícios e progressivamente aumentar a intensidade, repetições e dias de treino ao longo dos meses seguintes.

Consulte um médico

Uma das precauções que muitos acabam evitando antes de começar a praticar atividades físicas e esportes é consultar seu médico para fazer uma avaliação geral da saúde. Conhecer se existem condições que podem impedir ou prejudicar a prática de exercícios é fundamental. Também é muito interessante manter avaliações médicas constantes para acompanhar a evolução da saúde ao longo do tempo.

Atenção na alimentação

A alimentação correta é essencial, e muitas vezes mais importante que a própria atividade física. Para que os treinos sejam eficientes, não basta apenas executar os movimentos com perfeição, é preciso alimentar o corpo com uma seleção ampla de nutrientes, através de uma alimentação balanceada, livre de frituras e alimentos ultraprocessados, focada em frutas, legumes, folhas, carnes magras e nozes, podendo ser completada com suplementos indicados pelo seu nutricionista.

Utilize o equipamento adequado

Outra dica essencial para iniciantes nas atividades físicas é adquirir equipamentos adequados para cada modalidade, seja uma chuteira e caneleiras para quem quer praticar futebol, protetores de joelho para praticantes de vôlei, óculos para natação ou um tênis de academia masculino para fazer musculação e cardio. Utilizar equipamentos que não são adequados para cada categoria de exercício ou atividade pode levar a algumas lesões e perda de rendimento nas atividades.