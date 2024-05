Prisão em Flagrante por Tráfico de Drogas em Mogi Guaçu

Na noite desta terça-feira, uma operação policial resultou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas. A equipe foi acionada para atender uma ocorrência em um bar, onde foi relatado que um indivíduo suspeito estava em posse de uma arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os policiais identificaram o suspeito de acordo com as características fornecidas. Durante a abordagem, foi realizada uma busca pessoal que revelou substâncias ilícitas em posse do indivíduo. No bolso de sua bermuda, foram encontrados um invólucro de plástico contendo 22 unidades de uma substância que aparentava ser crack e outro invólucro contendo 14 embalagens de uma substância que aparentava ser cocaína. Além disso, foi encontrada a quantia de R$ 10,00 em espécie.

O indiciado alegou que um desconhecido lhe ofereceu quatro porções de cocaína para entregar a droga a um terceiro, que promoveria a venda no local. Apesar dessa justificativa, a posse das substâncias ilícitas configurou o crime de tráfico de entorpecentes, e o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante.

O caso foi apresentado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a Delegada tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante. O indiciado agora está à disposição da justiça, aguardando os próximos procedimentos legais.

Este incidente ressalta a importância do trabalho contínuo das forças policiais no combate ao tráfico de drogas, um problema que afeta profundamente a segurança e a saúde pública da comunidade. A polícia de Mogi Guaçu continua empenhada em suas ações para manter a ordem e a segurança na região.