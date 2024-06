Processo de desativação da ETE da Avenida Brasil entra na fase final

O processo de desativação da antiga Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Avenida Brasil entrou na reta final de execução do trabalho. A área, que mede 160 mil m², está sendo aterrada e o serviço é conduzido por empresa contratada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE).

Esta etapa de aterro acontece depois do processo de tratamento do lodo, ou seja, a cristalização, procedimento fundamental para evitar o mau odor. Após a conclusão do aterro, a área será gramada e cercada por alambrado. Todo o procedimento para a desativação da lagoa passou por aprovação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

O processo de desativação da antiga lagoa foi possibilitado pela inauguração do 2º módulo da ETE, há dois anos.