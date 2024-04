Processo Seletivo 02/2024: Inscrições, Provas e Detalhes Importantes

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho anuncia a abertura das inscrições para o Processo Seletivo nº 02/2024, com início nesta quinta-feira, 11 de abril a partir das 7 horas, até segunda-feira, 22 de abril com encerramento as 23:59 horas, estando o candidato isento do pagamento de qualquer taxa.

Estas vagas destinam-se a atender às demandas do Município, visando o interesse público durante o ano de 2024, com um contrato de no máximo 12 meses, conforme as regras da CLT.

O preenchimento do formulário de inscrição deverá ocorrer de acordo com cada opção de cargo escolhido. Acesse a página na internet por meio do link: https://pmec.sp.gov.br/, ou a página oficial do Facebook https://www.facebook.com/prefeituraec.

Segue a lista de cargos disponíveis para o processo seletivo e o link de acesso ao formulário de inscrição:

• Agente Comunitário de Saúde I: https://forms.office.com/r/qvDb0yQpGC

• Agente Comunitário de Saúde I – Cidade Universitária: https://forms.office.com/r/BeXd2KpErr

• Agentes de Combate às Endemias I: https://forms.office.com/r/kzvjRX497f

• Assistente Social I: https://forms.office.com/r/gheY2V33bc

• Auxiliar de Controle de Alunos I: https://forms.office.com/r/cWrx1k3mUf

• Auxiliar de Recepção I: https://forms.office.com/r/WHVwbTbdpV

• Fisioterapeuta V: https://forms.office.com/r/gcrw4iwwPS

• Fonoaudiólogo V: https://forms.office.com/r/q4Y9EfaTAa

• Motorista II: https://forms.office.com/r/B86rzsj3xu

• Nutricionista IV: https://forms.office.com/r/BsXStYKBhe

• Pajem I: https://forms.office.com/r/YJJGpjJ6bi

• Professor de Educação Básica II (Artes): https://forms.office.com/r/QJcgEHHG7X

• Professor de Educação Especial (LIBRAS): https://forms.office.com/r/uZAD4and4U

• Psicólogo V: https://forms.office.com/r/M8vwNxnRse

• Terapeuta Ocupacional: https://forms.office.com/r/xYAdeuJLvF

• Visitador do Programa Criança Feliz: https://forms.office.com/r/65siLuUxUq

• Auxiliar de Farmácia I: https://forms.office.com/r/hrwxdQvfr4

• Cozinheira: https://forms.office.com/r/bLyASjdFLt

Para obter informações sobre o edital, consulte o seguinte link:

https://www.govbrdioenet.com.br/…/9df22812451a414a4f690….

A prova será aplicada na data de 28/04/2024, com duração de 2 horas, iniciando às 8:30h. Os locais serão determinados a partir do dia 23/04/2024 no site da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, pelo link https://pmec.sp.gov.br.

Participe e garanta sua vaga!