Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação de Cosmópolis: Últimos Dias para Inscrição

Termina nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, o prazo para as inscrições no Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação de Cosmópolis. O processo visa a contratação temporária para os cargos de cozinheira, servente e inspetor de alunos, com carga horária de 40 horas semanais.

Cargos Disponíveis:

Cozinheira

Servente

Inspetor de Alunos

Como Se Inscrever: As inscrições devem ser realizadas das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Ramos de Azevedo, 345, no Centro de Cosmópolis.

Como Será a Seleção: A avaliação será realizada com base na análise de currículos e no tempo de serviço dos candidatos nas funções, conforme os critérios definidos no edital. Os candidatos deverão apresentar o currículo e documentos que comprovem sua experiência na área, como a Carteira de Trabalho ou uma declaração reconhecida em cartório.

Datas Importantes:

6 de março: Divulgação da lista de inscrições deferidas

10 de março: Publicação do resultado final no Diário Oficial do município

Não perca a oportunidade de participar desse processo seletivo!