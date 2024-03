Procon Campinas alerta para notícia falsa envolvendo nome do serviço

Crédito: Arquivo PMC

Imagem circula nas redes sociais com informação sobre suposta ação do Procon para devolução de parte de valores gastos

O Procon Campinas alerta consumidores sobre notícia falsa envolvendo o nome do serviço. Imagens e vídeos estão circulando nas redes sociais com a informação de que o Procon obrigou empresas a devolverem parte de valores gastos com compras, o chamado cashback, para clientes.

A informação – que utiliza vídeo manipulado com a voz de personalidades ou jornalistas conhecidos – é falsa. O Procon orienta os clientes a não clicarem em links associados com a imagem e vídeo e não fazerem nenhum pagamento ou passar dados bancários para terceiros.

A diretora do Procon Campinas, Yara Pupo, contou que o serviço está recebendo ligações de consumidores que tiveram acesso a essas imagens ou vídeos para confirmar se são reais. Ela orienta empresas e consumidores que receberem comunicações em nome do órgão a acessar o site oficial do Procon para confirmar a veracidade. Usando seu login e senha, é possível ver se há alguma notificação em aberto.

Importante: e-mails enviados pelo Procon terminam com a extensão campinas.sp.gov.br. O serviço não envia mensagens via WhatsApp ou SMS.

“O telefone 151 do Procon Campinas também está disponível para quem precisar tirar dúvidas sobre esse assunto ou precisar de orientações para se proteger contra golpes”, destacou Yara.

Caso algum consumidor caia nesse golpe e realize pagamentos, Yara ressalta que é preciso registrar um boletim de ocorrência assim que perceber o que houve. Se o pagamento tiver sido feito por pix, é possível registrar a reclamação para o banco de origem e também para o banco para onde o valor se destina, na tentativa de bloquear a transação.

Para conhecer os endereços e como agendar atendimento nas unidades do Procon Campinas, clique aqui: https://procon.campinas.sp.gov.br/atendimento.