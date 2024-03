Procon Campinas comemora Dia Mundial do Consumidor com ações no Centro da cidade

Crédito Foto: Carlos Bassan

As equipes estiveram na rua 13 de Maio e no saguão do Paço Municipal para lançar o gibi do Procon

Equipe do Procon distribuiu materiais educativos e orientou consumidores

Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, o Departamento de Proteção ao Consumidor de Campinas (Procon Campinas) lançou o gibi do Procon. O material é direcionado para o público infanto-juvenil e tem o objetivo de promover a educação para o consumo consciente. Além da revista, as equipes também distribuíram materiais educativos sobre diversos temas. Cerca de 1.250 pessoas foram abordadas.

Nos dois pontos da ação as equipes distribuíram um total de 3.765 informativos, sendo 1.250 gibis; 2.515 folhetos contemplando comércio eletrônico, cuidados para não cair em golpes, política de troca e descumprimento de oferta e alimentação saudável. Também foi entregue material sobre os cuidados com a dengue.

Crédito foto: Carlos Bassan

Gibis são voltados ao público infanto-juvenil

Sobre o gibi

Segundo Yara Pupo, diretora do órgão de Defesa, o gibi foi elaborado abrangendo temas dos eixos que o Procon integra no comitê Plano Primeira Infância Campineira (PIC).

De forma lúdica, o material aborda assuntos relacionados ao consumo consciente contando a história de duas amigas, Cintia e Bia, que se reencontram para desfrutar um passeio na Lagoa do Taquaral. As duas trocam presentes artesanais e lanches, um natural, feito em casa, e um bolo comprado no shopping e brincam sobre o “mantra” da mãe de Cintia que sempre diz que “tudo na vida é equilíbrio”.

O coordenador do PIC, Thiago Ferrari, ressalta que o gibi também é uma oportunidade para trabalhar com as crianças a importância do consumo consciente de alimento, “para que a gente possa fazer uma reflexão sobre a alimentação saudável. As crianças podem querer uma coisa ou outra, podem comer uma ‘besteirinha’, mas sempre com discernimento”, disse.

Nesta primeira edição do material foram impressos 10 mil exemplares que serão distribuídos aos consumidores nos postos de atendimento do órgão e em eventos que o Procon vier a participar.

Crédito Foto: Carlos Bassan



Ação especial celebrou o Dia Mundial do Consumidor

Ranking

Além dessa atividade direta com a população e servidores públicos, o órgão também divulgou o relatório anual de atividades referente ao ano de 2023. O material pode ser consultado na íntegra clicando neste link https://procon.campinas.sp.gov.br/ranking-anual-0.

Crédito Foto: Divulgação

Parte do time do Procon realizou ação na Praça Rui