Procurado com Mandado de Prisão Capturado em Mogi Guaçu

Na noite de sábado, 7 de dezembro, uma operação de rotina realizada pela Polícia Militar resultou na captura de um homem procurado pela Justiça. A abordagem ocorreu no cruzamento da Avenida Júlio Xavier da Silva com a Avenida Bandeirantes, em Mogi Guaçu.

Durante a operação, o cabo PM Moreno sinalizou para que o condutor de um veículo com quatro ocupantes encostasse na baia de seleção. Apesar de certa dificuldade para estacionar, o motorista atendeu ao pedido. Após a realização de buscas pessoais, nada ilícito foi encontrado com os ocupantes. No entanto, ao verificar a documentação do condutor no sistema Muralha e no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), constatou-se que havia um mandado de prisão expedido contra ele pela 2ª Vara Cumulativa de Mogi Mirim. A pena estipulada era de 12 anos de reclusão.

O motorista recusou a realização do teste do etilômetro e, em razão disso, foram lavrados cinco Autos de Infração de Trânsito (AIT-e) e uma notificação de Remoção de Veículo (TRV), considerando as irregularidades encontradas.

A Polícia Militar deu voz de prisão ao condutor, informando-o sobre seus direitos constitucionais. Com o apoio do CGP1 Operações, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu.

O escrivão de plantão realizou o mandado de prisão e repassou as informações ao delegado que ratificou a prisão. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e o indivíduo permanece à disposição da Justiça.