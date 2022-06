PROCURADO DA JUSTIÇA É DETIDO NO BAIRRO SANTA CLARA

Equipe de CFP, juntamente com a equipe da VTR I-26220, de posse de informações de indivíduo procurado da justiça pelo bairro Santa Clara, município de Mogi Mirim/SP, deslocou até o endereço informado e deteve V.F.S de 24 anos, que após tentar se evadir correndo a pé foi detido. Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Após pesquisa via COPOM constou como PROCURADO DA JUSTIÇA pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. Estava na condição de procurado há aproximadamente 02 (dois) anos.

Permaneceu preso à disposição da justiça.