Procurado é Capturado em Jaguariúna Durante Fiscalização de Trânsito

Na noite de 18 de julho, uma operação de fiscalização de trânsito em Jaguariúna resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça. Durante a operação, o condutor de uma motocicleta desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, mas foi rapidamente abordado pelo Soldado

Durante uma revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado pelo indivíduo. No entanto, ao consultar os sistemas BNMP e COPOM, a equipe descobriu que havia um mandado de prisão ativo contra ele pelo artigo 157 do Código Penal, emitido no município de Amparo, SP. Informado sobre seus direitos e sua condição de procurado, ele foi prorrogado ao Distrito Policial de Jaguariúna, onde permanece à disposição da justiça.

A motocicleta foi devidamente fiscalizada, e todas as medidas administrativas foram tomadas antes de ser guinchada. A operação destacou a eficiência das forças de segurança na captura de indivíduos procurados e na manutenção