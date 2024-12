Procurado pela Justiça é Capturado em Mogi Guaçu

Na tarde de 20 de dezembro, uma equipe de operações da Polícia Militar, em patrulhamento pelo distrito de Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu, capturou um homem procurado pela Justiça.

A abordagem foi realizada pela equipe CGP Operações 01, que realizava ações voltadas ao combate a ilícitos penais. Durante a operação, os policiais identificaram A., já conhecido por possuir um mandado de prisão em aberto.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o suspeito no momento da abordagem, uma consulta ao sistema do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) confirmou que ele estava foragido pela prática de crime previsto no Artigo 306 da Lei 9.503 (Código de Trânsito Brasileiro), que trata da condução de veículo sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde permaneceu à disposição da Justiça para cumprimento da pena.