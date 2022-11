Procurado pela Justiça é capturado pela PM de Mogi Guaçu

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar (PM), nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, no Bairro Novo Itacolomi, em Mogi Guaçu.

De acordo com as informações da equipe da PM, durante Patrulhamento Tático pela área da 1ª Cia de Mogi Guaçu, na prevenção de atos ilícitos, quando a equipe recebeu uma denúncia de um popular informando que o indivíduo, morador no local dos fatos encontrava-se na condição de Procurado pelo Estado do Mato Grosso. No referido local deparamos com o denunciado, onde foi abordado e submetido a busca pessoal conforme preconiza o POP e nada de ilícito foi localizado, porém a equipe lhe informou que havia Mandado de Prisão em seu desfavor pelo crime de Tráfico de Drogas (artigo 33 “Caput” Lei 11.343/2006) com a pena a cumprir de 16 anos um mês 21 dias de reclusão.

Diante das circunstâncias foi dada a voz de prisão ao Indiciado sendo conduzido e apresentado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde a autoridade Policial elaborou o BO/PC e após medidas administrativas, foi recolhido à cela provisória e permaneceu à disposição da justiça.

A apresentação da ocorrência foi acompanhada pela advogada Elaine Cristina Contessoto AOB n° 368835. A família foi cientificada no ato da Prisão conforme preconiza a Lei 13869/19 (Abuso de Autoridade).