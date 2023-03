Procurado pela Justiça é capturado pela PM em Mogi Guaçu

Um homem procurado pela justiça foi capturado pela Polícia Militar (PM) de Mogi Guaçu. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 15 de março, na Avenida José Rodrigues Neto, no Jardim Canaã, em Mogi Guaçu.

De acordo com informações da PM, a equipe estava em patrulhamento pela Avenida José Rodrigues Neto, quando observou um indivíduo defronte a uma oficina mecânica, com um objeto nas mãos, despertando suspeita nos agentes que de pronto abordaram o indivíduo, contudo nada de ilícito foi constatado.

No entanto em pesquisa via sistema Prodesp constou que o indivíduo era procurado conforme mandado de prisão civil, processo N° 0000050-62.2022.8.26.0161. Diante dos fatos, com apoio do CGP1, o indivíduo foi conduzido até o Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a escrivã Luciana, após dar ciência à Delegada Dra. Raquel Cazali, registrou o BOPC N° DN3749-1/2023, versando sobre captura de procurado. O indivíduo permaneceu preso a disposição da justiça.