Procurado pela Justiça é capturado pela Polícia Militar de Mogi Guaçu

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar em Mogi Guaçu. O caso aconteceu na noite do desta quinta-feira, dia 04 de maio, na Rua Waldemar Táparo, no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu.

De acordo com as informações da PM, a equipe do CGP I estava realizando patrulhamento ostensivo pelo Bairro Jardim Novo II, quando pela Rua Waldemar Táparo foi avistado um indivíduo transitando pela calçada, e ao visualizar a viatura policial mudou repentinamente de direção, motivo que foi feita a abordagem.

Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em posse do abordado, que foi identificado como J.P. A., porém em consulta criminal via COPOM foi constatado que ele estava procurado pela justiça, com o mandado de prisão n° 1500097-72.2021.8.26.0362.01.0001-17 em seu desfavor, incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, válido até 18.08.2027, espécie de prisão preventiva.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao abordado, e cientificado sobre seus direitos constitucionais.

O capturado foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a Delegada de Plantão tomou conhecimento dos fatos, elaborou o BO PC N° FX-6533, Natureza Captura de Procurado e deu cumprimento ao mandado de prisão mencionado acima, recolhendo J. P. A. ao cárcere, onde permaneceu preso à disposição da justiça.