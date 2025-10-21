Procurado por furto é preso pela Polícia Militar no Jardim do Lago

Indivíduo foi localizado dentro de um imóvel e não conseguiu fugir por conta do cerco policial

Na tarde desta terça-feira (21), a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça por furto, em Mogi Mirim (SP). A ação ocorreu no bairro Jardim do Lago, após os policiais receberem informações sobre o possível paradeiro do indivíduo.

Ao chegarem ao local indicado, os agentes localizaram o suspeito dentro de uma residência. Ao notar a presença da viatura, ele demonstrou intenção de fugir, mas foi contido rapidamente, já que o imóvel estava cercado, o que impediu qualquer tentativa de evasão.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, diante do mandado de prisão em aberto, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Mirim, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ação reforça o trabalho contínuo das forças de segurança na busca por foragidos e na manutenção da ordem pública no município.