Procurado por Tráfico de Drogas é Capturado em Mogi Guaçu

Na tarde de sábado, 30 de novembro, durante patrulhamento no Jardim Boa Esperança, em Mogi Guaçu, policiais militares efetuaram a captura de um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

O indivíduo foi avistado na via pública empurrando um carrinho de reciclagem e demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, tentando deixar o local. Após abordagem, os policiais constataram que ele não portava objetos ilícitos. Contudo, ao realizar consulta no sistema via COPOM, verificou-se que o homem possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes.

A esposa do capturado foi informada no momento da prisão, e o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Apresentado ao delegado de plantão, foi elaborado o Boletim de Ocorrência (BOPC) de capturado. O homem permanece à disposição da Justiça.

Essa ação demonstra o empenho das forças de segurança em garantir a aplicação da lei e a segurança da comunidade.