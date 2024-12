Procurado por Tráfico de Drogas é Capturado em Mogi Mirim

Na tarde de 5 de dezembro, a Polícia Militar de Mogi Mirim realizou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça. A equipe, em posse de informações e de um mandado de prisão expedido no dia 3 deste mês, localizou R., que possuía condenação definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, os policiais identificaram um homem com as características descritas no mandado. Ele foi abordado, e nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. Contudo, após a confirmação de sua identidade, R. foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Na delegacia, a Delegada de plantão formalizou a prisão. O indivíduo agora permanece à disposição da Justiça para o cumprimento de sua pena.