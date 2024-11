Professor Daniel Matozo lança livro ‘A Criação de Dialetos’ na Livraria da Vila em Campinas-SP

Noite de autógrafos acontece no próximo sábado (9) na unidade do Shopping Iguatemi, na Vila Brandina, a partir das 19h; obra é um mergulho no universo do escritor britânico de J.R.R. Tolkien para entender a estrutura dos idiomas usados em ‘O Hobbit'” e ‘O Senhor dos Anéis’

Que tal um mergulho no universo do escritor britânico de J.R.R. Tolkien para entender a estrutura dos idiomas usados nas obras mundialmente famosas “O Hobbit” e “O Senhor dos Anéis”. Este é o propósito do professor Daniel Matozo Fabri em seu mais recente trabalho literário “A Criação de Dialetos”. O livro tem lançamento marcado para o próximo sábado (9), às 19h, na Livraria da Vila, no 1º Piso do Shopping Iguatemi, na Vila Brandina, em Campinas. A entrada é gratuita.

A obra tem 152 páginas e é mais uma publicação da editora Diálogo Freiriano em 2024. Segundo o autor, o leitor vai observar a audácia do escritor britânico em criar novos idiomas para personagens e por quê. Além disso, será possível saber o que realmente passava pela cabeça de um homem que todos os dias brincava com intrincadas regras linguísticas, com idiomas que nunca existiram fora de sua própria imaginação.

J.R.R. Tolkien fez muitos idiomas que nunca chegaram a ser utilizados em suas histórias, existem alguns poemas em élfico, e um enxame de palavras exóticas que nunca apareceram em seus livros. Tolkien nunca criava palavras sem um motivo, estou falando de complexas construções linguísticas. Como isso começou? Como terminou? E por quê? E isso que o leitor vai encontrar em “A Criação de Dialetos”.

CAMINHO DA INSPIRAÇÃO

Tudo começou no início do século XX, quando Tolkien descobriu uma grande paixão pela mitologia e por línguas antigas. A partir daí a vontade de criar uma grande história mitológica tomou conta de seus objetivos.

O britânico, então, dedicou-se totalmente a estudos para enriquecer suas obras e esboçou o “Livro dos Contos Perdidos” que, mais tarde, com todas as transformações sofridas, daria origem a “O Hobbit”, “O Senhor dos Anéis” e ao “Silmarillion” (publicado pelo seu filho após sua morte).

Tolkien foi um escritor detalhista, seus estudos quase viraram obsessões. “O Senhor dos Anéis”, por exemplo, demorou quase 12 anos para ser concluído. Para ele, a história deveria “existir” de fato e em seus livros tudo foi minuciosamente estudado, até mesmo porque seus mundos tinham fauna, flora, idioma, povos, costumes, geografia.

SOBRE DANIEL MATOZO FABRI

O escritor de “A Criação de Dialetos”, Daniel da C. Matozo Fabri, é professor, advogado e administrador, residente em Amparo, no interior de São Paulo. É formado em Letras (Língua Portuguesa e Inglesa), Pedagogia, Direito e Geografia, fez pós-graduações em suas respectivas áreas e tem por paixão diversas literaturas e o cinema.

O autor aprofundou-se para entregar uma obra dedicada e rebuscada ao conhecimento. Como sempre, vislumbrou a vontade do saber e suas descobertas, fez várias pesquisas no seu ramo acadêmico que culminaram em algumas consideradas, no mínimo, curiosas. Desde 2002, após arquivada essa pesquisa e produção, resolveu compartilhar sua jornada.

Ficha Técnica

“A Criação de Dialetos – A estruturação dos idiomas das obras ‘O Hobbit’ e ‘O Senhor dos Anéis’ de J.R.R. Tolkien”

Autor: Daniel da C. Matozo Fabri

Editora: Diálogo Freiriano/2024

Idioma: Português

Capa comum: 152 páginas

ISBN: ‎9786552030092

Dimensões: ‎15,5×22,5cm

