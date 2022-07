Professores de Arte da rede municipal participam de formação em Monte Alegre do Sul

No último sábado, dia 9 de julho, um grupo de professores de Arte da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu participou de uma formação em Monte Alegre do Sul. A formação foi planejada pela Secretaria Municipal de Educação, que tem feito uma programação para a formação dos educadores da rede municipal ao longo de todo o ano. Entre vários locais visitados, os educadores estiveram na Casa Azul Frida Kahlo Sid, um espaço particular criado e mantido pelos curadores Valter Poletini e Sid Cirilo. O local possui um dos maiores acervos da arte mexicana com destaque para a vida e obra da artista Frida Kahlo, conhecida pela forma criativa e colorida que pintava e vivia. No local, eles também conheceram obras de artistas brasileiros.