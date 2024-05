Profissionais da Educação Infantil recebem treinamento em Primeiros Socorros

No período de março e abril de 2024, os professores, equipe de apoio e gestores das 13 Unidades Escolares de Educação Infantil (CEIs), juntamente com duas entidades conveniadas à Prefeitura, participaram de um curso de Primeiros Socorros. Este curso, obrigatório de acordo com a Lei Municipal nº 5.111 de 10 de Junho de 2013, foi conduzido pelos palestrantes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência): Ariane Borin, Enfermeira e Coordenadora do Núcleo de Educação; e Tiago de Souza Oliveira, Condutor Socorrista.

As sessões foram realizadas em duas turmas, nos dias 18 de março e 01 de abril, no auditório do UNIESI – Instituto de Ensino Superior de Itapira, durante o horário de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo). Este treinamento se enquadra em um esforço contínuo de atualização, formação e aprendizado para os servidores públicos, garantindo que estejam preparados para lidar com situações de emergência.

O conteúdo do curso abordou uma variedade de tópicos essenciais, incluindo Avaliação Primária, Avaliação Secundária, Ferimento Externo, Hemorragias Externa/Interna, Hemorragia Nasal, Desmaio, Convulsão, OVACE (Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho), Parada Cardiorrespiratória, Ressuscitação Cardiopulmonar, Fraturas/Entorses, Queimaduras, Choque Elétrico, além de aulas práticas de Desobstrução de Vias Aéreas para adultos, crianças e bebês, e Ressuscitação Cardiopulmonar.

Os profissionais da Pré-escola e do Ensino Fundamental também passarão por este treinamento em julho deste ano, garantindo que todas as equipes escolares estejam adequadamente preparadas para lidar com emergências médicas. Este compromisso com a segurança e o bem-estar dos alunos reflete o comprometimento das instituições educacionais em fornecer um ambiente seguro e preparado para todas as eventualidades.