Profissionais de diversas áreas serão testados para Covid-19

A Secretaria de Saúde está realizando um plano de execução de testagem para Covid–19 com a população assintomática, exposta, os profissionais de saúde e segurança, coletores de lixo, coveiros, motorista de ônibus, servidores do presidio e presidiarias.

Até o momento foram realizados 550 testes, e está agendado para o próximo sábado dia 10, o início da testagem com a guarda municipal, utilizando 30 testes.

A Secretaria de Saúde apresentará um projeto de realização destes exames, possivelmente em um ponto de fácil acesso aos profissionais da segurança e também para os coletores de lixo. Mogi Guaçu está entre 58 municípios do Estado que receberam os testes.

O foco da testagem são os assintomáticos. Após a realização do exame, o resultado será disponibilizado por SMS ou e-mail. Se o resultado for positivo, todas as recomendações e orientações serão repassadas imediatamente à pessoa testada.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL