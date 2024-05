PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS SP INICIA FORMAÇÃO EM SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Com intuito de promover a formação assertiva e contextualizada dos alunos da rede pública de ensino, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo, iniciou na última segunda-feira, 20 de maio, o módulo 1: “Ser docente alfabetizador: entre o ensinar, o aprender e o avaliar”, do Programa Alfabetiza Juntos SP, capacitação destinada para os professores dos 1° e 2° anos do ensino fundamental.

Por meio da formação continuada de professores alfabetizadores, gestores escolares e equipes regionais, a capacitação será feita em encontros online e presenciais, com formação desenvolvida pela Efape (Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo).

Em Santo Antônio de Posse, a capacitação presencial será realizada pela especialista em alfabetização, Mônica Padilha, formadora e articuladora do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, no município.

Criado em fevereiro deste ano, o Alfabetiza Juntos SP tem por objetivo atingir a alfabetização de crianças até os 7 anos de idade e atingir a meta de 90% de crianças leitoras em 2026 em todo o Estado de São Paulo. Para isso, o programa prevê, entre outras iniciativas, avaliação e monitoramento dos níveis de proficiência em leitura e a criação de incentivos financeiros para escolas com os melhores resultados de alfabetização, monitoradas por meio do Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) para 2º e 5º anos do ensino fundamental.