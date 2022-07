Programa Bolsa Trabalho convoca mais 20 selecionados em Mogi Guaçu

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu irá receber nesta quarta-feira, dia 27 de julho, e quinta-feira, dia 28 de julho, 20 novos selecionados do Programa Bolsa Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Os nomes já foram publicados no Diário Oficial do Estado e comunicados pela coordenação do PAT.

Os candidatos devem comparecer na sede do PAT, na Rua São José, 49, Vila Júlia, até 10h30 dos dias 27 e 28 de julho para a assinatura do Termo de Adesão ao programa. Os selecionados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho (CTPS) e comprovante de endereço. Quem possuir carteira de trabalho digital, deve fazer download e imprimir.

“O Governo do Estado abriu essas novas 20 vagas e foi um processo muito rápido. A adesão já é feita nesta semana para que possamos fazer a integração desta nova turma”, comentou a coordenadora do PAT, Andreia Andreazi.

O Bolsa Trabalho oferece renda e qualificação profissional. Pelo programa estadual, os beneficiários recebem bolsa-auxílio de R$ 540 por mês, durante cinco meses. Eles também participam de curso de qualificação. Em contrapartida, os bolsistas executam serviços administrativos ou de zeladoria em órgãos públicos municipais pelo período de quatro horas diárias, cinco dias por semana, pelo período de 150 dias.

Selecionados

Comparecer na sede do PAT, localizada na Rua São José, 49, Vila Júlia, nos dias 27 e 28 de julho.

Adriane Aparecida Mantoan

Alessandra dos Reis

Ana Carolina Pinheiro

Andreia Cristina Luz Souza

Christian Fernandes Toledo

Cristiane Alexandre da Cunha Raymundo

Dailse Fernanda Rodrigues de Toledo Ricci

Elizabeth Dias dos Santos

Larissa Bruna de Oliveira

Lúcia Helena Bernardes Martins

Luciene Barbosa Ventura

Luiz Marcondes Rodrigues

Marcos Teixeira

Mariana Ribeiro Lino

Mariselma Magri Pedroso

Marlene da Silva Domingos

Patrícia Cristina Moreira Bovolenta

Sandra Andréia Pintor

Sirléia Moreira Souza

Solange Nunes de Araújo

Integração

No último dia 18, o PAT promoveu a integração de 110 bolsistas do Programa Bolsa Trabalho. O encontro aconteceu no Centro Cultural e contou com a presença dos responsáveis pelas Secretarias Municipais que vão receber os bolsistas nesta nova etapa do programa.