Programa Bombeiro na Escola forma mais 98 alunos na EMEB “Profª. Wilma de Toledo Barros Munhoz”

Nesta quinta-feira, 24, 98 alunos da EMEB “Profª. Wilma de Toledo Barros Munhoz”, no bairro Jardim Paraíso, participaram da formatura do Programa Bombeiro na Escola desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.

O objetivo do projeto é a prevenção de acidentes e levar aos alunos informações de como agir em situações de emergência. Os assuntos abordados estão relacionados à prevenção de incêndios, de afogamentos, de acidentes de trânsito, de acidentes em momentos de lazer e também rotas de fuga.

O Cabo PM Leandro Augusto é o bombeiro responsável pelas instruções. São quatro horas/aula divididas durante a semana e ministradas no próprio turno escolar. “Esse é um trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros que tem como objetivo a prevenção de acidentes. Essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação é essencial para que o trabalho educativo chegue a todos os bairros”, destacou o bombeiro.

O Programa Bombeiro na Escola (PBE) teve início no município no segundo semestre do ano passado já atendeu os alunos das EMEBs “Heitor Soares”, “Comendador Virgolino de Oliveira”, “Marco Antônio Libano dos Santos”, “João Simões” e “Dona Izaura da Silva Vieira”. Além da EMEB “Profª. Wilma”, nesse segundo semestre ainda serão atendidos os alunos da EMEB “José Roberto Prado”.