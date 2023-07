Programa de Castração Animal abre agenda para novos procedimentos em agosto

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, por meio do Programa de Castração Animal, agendou a próxima ação de castração em cães e gatos. Os procedimentos, desta vez, vão acontecer no estacionamento do Buriti Shopping, nos dias 5 e 6 de agosto, por meio do castramóvel da clínica contratada pela Prefeitura.

As inscrições podem ser realizadas de forma online pelo link: https://tinyurl.com/489sufmy ou diretamente na Secretaria de Bem-Estar, localizada na Rua Afonso Pessini, n° 36, Imóvel Pedregulhal, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Eventuais dúvidas podem ser sanadas através do telefone (19) 3851.7660.

Vale ressaltar que serão atendidos, em média, 200 animais por dia da ação e restam vagas apenas para cachorros machos e gatos machos e fêmeas. “Nós estamos quase que concluindo esse contrato com a empresa contratada e já estamos trabalhando para uma próxima licitação”, comentou o secretário de Bem-Estar, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei.

Neste ano, até o momento, foram realizadas quase 1.500 castrações entre cachorros e gatos, machos e fêmeas. “Para a ação de agosto, serão disponibilizadas vagas apenas para cães machos e gatos machos e fêmeas, porque as vagas para as cadelas se encerraram nesse contrato por conta da alta demanda”, explicou.