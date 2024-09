Santo Antônio de Posse/SP recebe projeto ‘O Recado da Mãe Natureza’ nos dias 9 e 10 de setembro

CREDITOS IMAGENS: Renato Junque (prioritariamente) ou Divulgação Cia Arte & Manhas

Iniciativa tem a proposta de abordar a natureza e sustentabilidade entre o público infantil

Santo Antônio de Posse recebe o projeto ‘O Recado da Mãe Natureza’ entre os dias 9 e 10 de setembro. As ações serão realizadas para o público infantil, com o objetivo de promover a conscientização sobre a sustentabilidade e cuidados com a natureza.

O projeto “Recado da Mãe Natureza” tem como proposta abordar a natureza e sustentabilidade em duas frentes: por meio da produção e circulação de uma peça teatral infantil, que traz a ‘Mãe Natureza’ para abordar a preservação do meio ambiente, bem como pela realização de uma oficina de iniciação em artes cênicas para as crianças. As atividades visam a promoção da conscientização ambiental para o público infantil.

Entre os objetivos, estão o fortalecimento de ações sustentáveis, como a reciclagem e preservação das águas. Além disso, quer mostrar as transformações positivas que a conscientização e mudança de hábitos podem proporcionar ao meio ambiente. Os temas abordados incluem a valorização da vida de todos os seres, bem como a sustentabilidade.

O projeto conta com intérpretes de Libras e terá monitor que auxiliará o público no espaço e também irá orientar os participantes com deficiências físicas, visuais ou que apresentam espectros, síndromes ou doenças que gerem limitações.

Sinopse da peça

Quando uma turminha exploradora, formada por três irmãos, resolve buscar a famosa Mãe Natureza para entender de uma vez por todas os impactos das nossas atitudes no futuro do planeta, muitas surpresas prometem vir! Será que apenas fazendo a nossa parte tudo pode mudar?

‘O Recado da Mãe Natureza’ é um espetáculo que promete encantar e, ao mesmo tempo, ensinar a cuidar melhor do nosso planeta, que é o lar não apenas dos seres humanos, mas de todos os seres vivos.

A peça vai fundo nas atitudes que visam a preservação do meio ambiente, tratando o assunto como meio de sobrevivência das gerações futuras, abordando a reciclagem, queimadas e preservação da água e do mar.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto ‘O Recado da Mãe Natureza’ tem a produção da Arte & Manhas, apoio da Komedi Projetos, com patrocínio da Agristar e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

“Cada vez mais precisamos unir esforços em prol da preservação do meio ambiente para as gerações futuras. Nesse sentido, apoiar essa iniciativa direcionada às crianças é essencial, considerando que elas serão os cidadãos do amanhã e que, desde já, podem fazer a diferença na comunidade local com pequenas ações no dia a dia e levando essa discussão para suas famílias”, explica o Gerente de Marketing da Agristar, Marcos Vieira.

Sobre a Agristar: A Agristar é movida pela paixão pelo campo e pelo desafio de superar limites. Com 60 anos de existência, é uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças e frutas. Atua no mercado profissional com as linhas Topseed Premium, Topseed, Superseed e TSV Sementes, e no segmento de jardinagem, hobby e lazer através das linhas Topseed Garden e TSV Sementes. Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, a Agristar tem orgulho em conhecer a sua terra e assim desenvolver e testar produtos de alto desempenho. Sediada em Santo Antônio de Posse (SP), a empresa possui quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento estrategicamente localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões.

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac),que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.

Serviço:

“O Recado da Mãe Natureza” em Santo Antônio de Posse/SP

Datas, horários e locais:

09/09 – 9h e 14h

Emef ” Mary Rosa Baracat Chaib”

R. Virgínia G Lalá, 111, Santo Antônio de Posse – SP

10/09 – 9h e 14h

Emef ” Elisabete Lalla Villalva”

Rua Cynira Marques Cesar, 433, Santo Antônio de Posse – SP