Programa de Castração Animal promove procedimentos em clínica até conclusão de contrato

A partir desta semana, as castrações voltam a ser realizadas na sede da clínica contratada pela Prefeitura. É que faltam apenas 200 vagas do contrato atual, que prevê duas mil castrações, do Programa de Castração Animal. As inscrições continuam abertas, mas, no momento, as vagas são para cão macho e gato fêmea e macho.

A Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal é quem gerencia o contrato e optou pela mudança, uma vez que as castrações estavam sendo feitas no castramóvel. “Nós optamos por voltar os procedimentos na clínica porque faltam apenas 200 castrações e poderemos, assim, realizar um atendimento mais direcionado”, explicou o secretário de Bem-Estar, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei.

Os procedimentos serão feitos na sede da clínica contratada pela Prefeitura, a Medi Vet. Funcionários da Secretaria de Bem-Estar estão entrando em contato com os responsáveis pelos animais seguindo a ordem de inscrição para o agendamento das cirurgias e elaboração dos documentos necessários.

Nesta semana, as castrações começam a partir desta terça-feira, dia 22 de agosto, até o sábado, dia 26. Nas próximas semanas, os procedimentos vão acontecer de segunda a quinta-feira. A maioria das vagas é para gatos machos, com uma meta estipulada de 24 cirurgias semanais no período da manhã.

“O trabalho de castração é contínuo e sempre realizaremos novas ações, pois a demanda é constante. É importante dizer que já foi feito toda a parte documental para a próxima licitação de 2.000 procedimentos de castração. Só estamos aguardando os trâmites legais para a conclusão”, enfatizou Nei.

As inscrições podem ser realizadas de forma online pelo link: https://tinyurl.com/489sufmy ou diretamente na Secretaria de Bem-Estar, localizada na Rua Afonso Pessini, n° 36, Imóvel Pedregulhal, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Eventuais dúvidas podem ser sanadas através do telefone (19) 3851.7660.

Além destes procedimentos realizados, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também tem feito este trabalho efetuando cerca de 150 castrações por mês pela equipe de veterinários do Bem-Estar. O cadastramento pode ser feito pessoalmente, no endereço Estrada Municipal Luciano Gonçalves Ferreira, n° 711, Jardim Alvorada, ou pelos telefones: (19) 3851.7717 e (19) 99621.6467.