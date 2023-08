Programa de Castração Animal tem vagas disponíveis para o final de semana

A próxima etapa do Programa de Castração Animal, iniciativa da Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal, tem vagas abertas para o próximo final de semana. A castração de cães e gatos vai acontecer no sábado, dia 5 de agosto, e no domingo, dia 6 agosto, no estacionamento do Buriti Shopping, através do castramóvel da clínica contratada pela Prefeitura. É necessário agendamento prévio para as devidas orientações para o procedimento.

Para esta ação, as vagas remanescentes são apenas para cachorros machos e gatos fêmeas e machos. As vagas para cadelas se encerraram neste atual contrato por conta da demanda. As inscrições podem ser realizadas de forma online pelo link: https://tinyurl.com/489sufmy ou diretamente na Secretaria de Bem-Estar, localizada na Rua Afonso Pessini, n° 36, Imóvel Pedregulhal, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

“Nesta próxima fase serão atendidos cerca de 200 animais por dia. Estamos quase concluindo este atual contrato com a empresa contratada. Além disso, já estamos trabalhando para uma próxima licitação”, comentou o secretário da pasta, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei, que completou ressaltando a importância de o tutor seguir à risca as orientações, principalmente com relação ao jejum do animal.

O Programa de Castração Animal, até o momento, realizou quase 1.500 castrações entre cachorros e gatos, machos e fêmeas. Vagas para cadelas voltarão a ficar disponíveis no próximo contrato. Eventuais dúvidas podem ser sanadas através do telefone (19) 3851.7660.