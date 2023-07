Programa Melhor em Casa completa 10 anos em Jaguariúna e equipe ganha reconhecimento de familiares e pacientes

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Susi Baião

O Programa Melhor em Casa de Jaguariúna completou 10 anos de funcionamento no último dia 1º de julho. Iniciado em 2013 e habilitado pelo Ministério da Saúde, o programa é gerenciado pela ASAMAS e visa oferecer atendimento domiciliar para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de se locomover até uma unidade de saúde.

Atualmente, o Programa Melhor em Casa de Jaguariúna realiza cerca de 450 atendimentos domiciliares por mês e conta com 72 pacientes inscritos. Para celebrar essa marca significativa, uma confraternização realizada pela própria equipe do programa, foi realizada na segunda-feira, dia 3 de julho, no anfiteatro da Faculdade de Jaguariúna (FAJ), com a presença dos familiares dos pacientes e convidados.

Durante o evento, Madalena Bento, enfermeira responsável pelo

programa, fez a apresentação de um breve histórico do programa, lembrando que o objetivo é a humanização no atendimento para as

pessoas acamadas, ressaltou a importância da união entre pacientes,

familiares e equipe para o sucesso do Melhor em Casa. Dr. Rômulo Raposo,também enfatizou a voz do programa na assistência à saúde domiciliar. Ana Paula, psicóloga da equipe, inspirou uma emoção com os convidados, promovendo momentos de interação e reflexão.

Elenice Muniz, gerente hospitalar, destacou a importância do Programa Melhor em Casa para a cidade, ressaltando como ele tem

proporcionado um cuidado mais humanizado e próximo dos pacientes. Marcela,filha da dona Luiza Delfina, que participa do programa, expressou sua gratidão à equipe do Melhor em Casa, enalteceu o trabalho dos profissionais envolvidos, além de solicitar mais apoio e melhores condições de trabalho para eles. Ela fez um vídeo de agradecimento, mostrado no final, emocionando todos presentes.

Patrícia, filha da dona Dionísia, uma paciente que já faleceu, também agradeceu o carinho e atenção que sua mãe e sua família receberam da equipe do Melhor em Casa ao longo do tratamento. Em seu discurso, ela enfatizou a importância desse tipo de atendimento no ambiente familiar e no impacto positivo que isso teve na vida de sua mãe.

Durante o evento, o vereador e presidente da Câmara de vereadores,

Romilson Silva, e vice-presidente, Zé Muniz, parabenizaram a dedicação e o empenho dos profissionais e, se comprometeram a auxiliar na busca de melhores condições de trabalho e apoio para a equipe do programa. Eles reconhecem a importância do Melhor em Casa e se comprometem a trabalhar em prol de iniciativas que fortalecem e ampliam esse serviço essencial para a comunidade.

Com uma década de existência, o Programa Melhor em Casa de Jaguariúna consolidou-se como uma referência em assistência domiciliar de qualidade, proporciona um cuidado mais próximo da rotina familiar, evitando hospitalizações desnecessárias e ansiedade o risco de dependência. Ele é indicado tanto para pacientes que passaram por cuidados temporários quanto para aqueles que se beneficiaram do acompanhamento domiciliar a longo prazo.

Ao todo, a equipe multiprofissional do programa é composta por enfermeiros,médicos, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas,fonoaudiólogos, assistentes de atendimento e motoristas.