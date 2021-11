Programa Movimenta Guaçu tem duas atividades agendadas: Smart Fit Mogi Guaçu e Roda de Meditação

O Programa Movimenta Guaçu tem como objetivo levar todo tipo de atividade física para a população guaçuana. Por isso, a Secretaria de Esporte e Lazer tem firmado parceria com diferentes segmentos, a fim de promover os eventos.

Dois estão agendados para acontecer nesse mês de novembro. O primeiro será o Smart Fit Mogi Guaçu no próximo domingo, dia 21 de novembro, no Parque dos Ingás, no período das 10h às 12h. Em parceria com a Academia Smart Fit, o evento promete tirar todo mundo do sedentarismo.

O Smart Truck estará no local com aulas abertas para a população em geral. Haverá aula de hit com o Coach Samir Goulart e aula de fit dance com os professores da Smart Fit. As atividades serão realizadas ao ar livre e é obrigatório o uso de máscaras. Não é necessário fazer inscrição.

O segundo evento é a Roda de Meditação, uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer e Jana e Ronaldo Brandão Terapias. O evento será no dia 23 de novembro e acontecerá no período das 19h às 21h, na sede da Secretaria, localizada na Rua Cristóvão Colombo, 800, no Jardim Itacolomy.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo WhatsApp de Jana Brandão: (19) 98376-0500. A orientação é para que os participantes cheguem com antecedência, usem roupas confortáveis e levem uma canga ou tapetinho de yoga. É obrigatório o uso de máscara durante o evento. Para outras informações, os interessados podem conhecer o trabalho de Jana e Ronaldo pelo Instragram: @eujanabrandao.

“Nós estamos conseguindo desenvolver essas atividades com a parceria da iniciativa privada e quem sai ganhando é a população, que terá diversos eventos para participar desde atividades físicas, de recreação e de lazer”, comentou Raphael de Godoy Locatelli, secretário de Esporte e Lazer.

Parcerias

A Secretaria de Esporte e Lazer abriu credenciamento para as academias, instituições, organizações, studios, clubes, clínicas e associações que tenham finalidades esportivas, de lazer, de recreação e práticas esportivas.

O formulário, que está disponível no link https://forms.gle/4YHZw87Dwx8geHFy5, vai possibilitar que a pasta tenha um banco de dados, a fim de firmar parcerias para o desenvolvimento das atividades.