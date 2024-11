PROGRAMA ‘NOVO EMPREGO’ OFERECE CURSOS GRATUITOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna informa que o programa Qualifica Novo Emprego, do Governo do Estado, está com inscrições abertas para cursos de qualificação voltados a jovens e adultos. As inscrições terminam no próximo dia 25 de novembro. Os cursos são gratuitos e certificados e começam no dia 2 de dezembro.

Os cursos são para quem quer entrar em novas áreas de trabalho ou para quem quer se aperfeiçoar e se destacar na carreira profissional. As aulas podem ser presenciais, on-line e dentro de unidades móveis.

As inscrições são para cursos de assistente administrativo, assistente de recursos humanos, inglês para recepção, espanhol para recepção, balconista de farmácia, auxiliar de logística, assistente contábil, de crédito e cobrança e operador de caixa.

O público-alvo são jovens e adultos, residentes do Estado de São Paulo, e alfabetizados. Mais informações podem ser obtidas no site: https://www.qualificasp.sp.gov.br/.