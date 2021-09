Programa Patrulha Agrícola auxilia pequenos produtores

A Prefeitura municipal de Santo Antônio de Posse através do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente tem contribuído muito com os pequenos produtores rurais do município, através do programa Patrulha Agrícola, que consiste em prestar um serviço junto aos produtores com um valor bem abaixo do praticado pelo mercado.

Os trabalhos prestados a estes produtores são: preparo do solo, pulverização, aplicação de calcário agrícola, dentre outras operações. Para o produtor que tiver interesse na patrulha agrícola, deverá agendar junto ao Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, através do telefone (19)3896-1281, para a realização dos serviços, lembrando que a patrulha possui diversas regras em relação aos serviços prestados, pois a prioridade é de produtores rurais que não possuem maquinários agrícolas e aqueles que não possuem maquinários compatíveis aos serviços prestados.

Até o presente momento a patrulha através do trator e dos implementos já atendeu diversos produtores rurais, proporcionando condições de aumento de renda nas propriedades com técnicas atuais.

O departamento também auxilia principalmente os pequenos produtores rurais nos trabalhos referentes a conservação do solo, através da marcação de curvas de nível e, também, presta todas as orientações técnicas referentes as análises de solo, época de plantio, controle das principais pragas e doenças das culturas.