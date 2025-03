Programação com visita pela história de Campinas marca 25 anos da ‘Caminhada Fotográfica Hércules Florence

A Caminhada Fotográfica Hércules Florence celebra 25 anos em 2025 e, para marcar a data, realizará uma série de caminhadas ao longo do ano, explorando pontos turísticos e históricos de Campinas por meio da fotografia. A primeira edição acontece neste domingo, 23 de março, com início às 8h, na Vila Industrial. As inscrições são gratuitas.

O ponto de encontro será na Estação Cultura, onde os participantes iniciarão o percurso pelas antigas oficinas da Companhia Mogiana e da Companhia Paulista, atualmente conhecidas como Sala dos Toninhos. O trajeto foi elaborado pelo historiador do Museu da Cidade, Américo Vilela, que também será o guia da atividade.

A proposta do evento é proporcionar um olhar atento à história de Campinas por meio da fotografia, oferecendo aos participantes a oportunidade de registrar a arquitetura, as paisagens urbanas e os detalhes que compõem a identidade da Vila Industrial.

“A Caminhada Fotográfica Hércules Florence não é apenas uma oportunidade para capturar belas imagens, mas também um espaço de encontro entre entusiastas da fotografia. Ao longo dos 25 anos, o evento tem fortalecido laços entre profissionais e amadores, promovendo o compartilhamento de experiências e conhecimentos”, afirma Carlos Rincon, organizador da caminhada.

Roteiro:

• Oficinas da Cia. Mogiana e da Cia. Paulista (atual Sala dos Toninhos)

• Rotunda da Paulista

• Rotunda da Mogiana

• Hospedaria dos Imigrantes

• Túnel

• Rua Francisco Teodoro (Vila dos Ferroviários da Paulista)

• Rua Sales de Oliveira

• Paróquia de São José

• Rua Carlos de Campos

• Companhia Curtidora Campineira

• Curtume Cantusio

• Curtume Firmino Costa

• Praça do Vila Garden

Serviço:

Caminhada Fotográfica Hércules Florence – 25 anos

• Data: 23 de março (domingo)

• Horário: Concentração às 8h

• Local de partida: Estação Cultura

• Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº, Centro

• Inscrições gratuitas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewxIhHBLuxUMiwoC0qH6EjHA6PmS9bSO3ZGRGgULiobgbOOw/viewform?pli=1