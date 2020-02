Programação do carnaval 2020 em Lindoia

Segue a programação do carnaval 2020 em Lindoia:

4 dias de folia (22 a 25 fevereiro) das 22h as 4h

2 matines com brinquedos para as crianças (domingo e terça) 16h as 18h

Banda Agito e Dj Michel Vee, Nos intervalos

Local: Rua Valdemar Franco de Souza em frente à Praça das Águas.

Haverá segurança, Praça de Alimentação e Posto Medico.​​​​​​​