Programação do MIS Campinas tem sessões gratuitas ao longo de todo o mês

O Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas divulgou a programação do Cineclube do mês de abril. As sessões de cinema são gratuitas e seguidas de debates sobre as produções.

Confira a programação:

Terça 4/4

EU POSSO OUVIR O OCEANO – 14h – 10 anos

de Tomomi Mochizuki

Japão, cor, 72 minutos

CURTINDO ANIME – curadoria de Andréa Reis e Danilo Ciaco

O enredo discorre sobre a vida de Taku Morisaki, agora um jovem adulto, se dirigindo a uma reunião com sua antiga classe. Na estação de trem, ele vê de longe uma antiga colega, Rikako Muto, e começa a recordar o momento em que a viu pela primeira vez, seis anos antes, quando ela se transferiu para a sua escola. Cenas de seu passado próximo começam a passar como “flashs”. O relacionamento com os professores e os outros alunos, a vida em família. Mas as cenas com Muto se sucedem, dando a entender que ela é algo de muito importante na vida de Morisaki. Muto é de Tokyo, mas após o divórcio de sua mãe, ela acabou mudando-se para a pequena cidade de Kouchi.

Quarta 5/4

BRANCO COMO A NEVE (2010) – 19h30

Direção de Selim Güneş

Turquia, colorido, 82 min., legendado

Diversidade Cultural, Outras Linguagens, Outros Olhares – curadoria Adriano de Jesus

Nas montanhas da Turquia, Hasan (Hakan Korkmaz), de nove anos, cuida de seus dois irmãos mais novos enquanto sua mãe trabalha diariamente numa cidade distante. Com seu pai preso e a família passando por dificuldades, ele ajuda na renda vendendo bebida para viajantes que passam pela região. Em um dia de inverno, sob forte neve, Hasan faz uma longa viagem até uma casa de chá para tentar vender bebidas, mas na volta, faminto e exausto, acaba se perdendo nas florestas.

Quinta 6/4

TAPAJÓS AMEAÇADO (2001) e MENSAGEIRAS DA AMAZÔNIA: JOVENS MUNDURUKU USAM DRONE E CELULAR PARA RESISTIR ÀS INVASÕES (2022) – 19h30

Curadoria Ativismo Campinas – Anistia Internacional Brasil

Documentários:

1) Tapajós Ameaçado – 12 ANOS

Direção Thomaz Pedro

Brasil, colorido, 24 min.

O filme acompanha 25 lideranças indígenas da região do baixo e médio Tapajós para apresentar as suas perspectivas em relação a uma série de megaprojetos que estão sendo planejados para a região, tais como ferrovias, hidrovias, agronegócio, mineração e outros.

2) Mensageiras da Amazônia: Jovens Munduruku Usam Drone e Celular para Resistir às Invasões – Classificação livre

Brasil, colorido, 17 min.

Direção e Produção Audiovisual Munduruku Daje Kapap Eypi e Joana Moncau

Do alto, a pequena aldeia quase se perde em meio à floresta Amazônica. Mas é ali, em uma cabana na Terra Indígena Sawré Muybu, no sudoeste do Pará, que três mulheres Munduruku revisam as imagens que gravaram das ações de seu povo para defender o território de invasores, sobretudo de madeireiros e garimpeiros. Expulsar os invasores sempre foi arriscado. Câmera, drone, celular e redes sociais são as “armas” usadas por Aldira Akai, de 30 anos, Beka Saw Munduruku, de 19, e Rilcelia Akai, de 23, para lidar com essas crescentes ameaças. Elas integram o Coletivo Audiovisual Munduruku Daje Kapap Eypi, que divulga as denúncias dos indígenas para além das margens do rio Tapajós.

Sexta 7/4

A FÚRIA DE UM BRAVO (1960) – 15h – 14 anos

Direção de John Guillermin

Inglaterra, PB, 90 min., legendado

História do cinema – Ciclo anos 1960: O colapso do cinema romântico e o advento do Modernismo

Curadoria de Claudia Bortolato

História comum sobre o roubo de um carro, entra para a História do Cinema por ter Peter Sellers em sua primeira atuação dramática, no papel de um criminoso brutal e ter sido dirigido por um promissor diretor na Inglaterra, mas que pouco realizou nos EUA.

Sexta 7/4

A LÍNGUA DAS MARIPOSAS (1999) – 19h30

Direção de José Luís Cuerda

Espanha, colorido, 96 min., legendado

Cineclube Outubro

O filme é ambientado em uma vila da Galícia, no norte da Espanha, em um período imediatamente anterior à eclosão da Guerra Civil Espanhola. Moncho, um menino de 7 anos, inicia sua socialização escolar através do professor Don Gregório que desenvolve modernas concepções pedagógicas sendo por isso atacado como inimigo dos fascistas. Baseado em três contos de Manuel Rivas (A Lingua das Bolboretas, Carmiña e Un Saxo na Néboa) o filme possibilita uma reflexão sobre a importância da educação no processo de desenvolvimento pessoal, cognitivo, político e social de uma criança e a presença ameaçadora do fascismo.

Sábado 8/4

CUIDADO MADAME (1970) – 16h

Direção de Júlio Bressane

Brasil, colorido, original em português

VERVE – ciclo Julio Bressane no Cinema

Curadoria: Danilo Dias de Freitas e Tanael Cesar Cotrim

Três empregadas domésticas decidem se rebelar contra a sociedade que as oprime e começam a assassinar suas patroas.

Sábado 8/4

DOIS PAPAS (2019) – 19H30 – 12 anos

Direção de Fernando Meirelles

EUA, colorido, 125 min., legendado

Programação Especial

Curadoria de Claudia Bortolato

O cardeal argentino Jorge Bergoglio, já resolvido a pedir sua aposentadoria, devido a divergências com o papa Bento XVI e sua rigidez à frente da Igreja, recebe surpreendentemente um convite do papa para uma ficcional mas interessante visita a Roma.

Terça 11/04

CRIANÇAS LOBO (2012) – 14h – livre

de Mamoru Hosoda

Japão, cor, 117 minutos, legendado

CURTINDO ANIME

Curadoria de Andréa Reis e Danilo Ciaco

A história cobre 13 anos e começa com Hana, uma estudante de faculdade de 19 anos, que se encontra e se apaixona, daquela forma intensa vista nos contos de fadas, por um “lobisomem”. Depois de se casar com ele, Hana dá a luz e cria duas crianças lobo, a mais velha Yuki e o mais novo Ame. Os quatro viviam tranquilamente em um canto da cidade, para esconder a existência das “crianças lobo”, mas quando o lobisomem morre de repente, Hana decide se mudar para uma cidade rural, distante da modernidade.

De 11/4 – 15/4 (terça-feira a sábado) – MOSTRA LIVRE DE CINEMA – 19h30

Produtor Felipe Nunes – frame7cinema.com

Exibição Competitiva Internacional

Um longa e um curta por dia

Sexta, 14/4

BLOW-UP: DEPOIS DAQUELE BEIJO (1966) – 15h – 16 anos

Direção de Michelangelo Antonioni

França, PB, 111 min., legendado

História do cinema – Ciclo anos 1960: O colapso do cinema romântico e o advento do Modernismo

Curadoria de Claudia Bortolato

Após fotografar um casal em um parque, Thomas é procurado pela mulher, que exigia os negativos das fotos. O fotógrafo amplia as imagens e se envolve em um mistério.

Sábado, 15/4

CLOSE (2022) – 16h – 12 anos

Direção de Lukas Dhont

Bélgica, França, Holanda, colorido, 104 min., legendado.

Cine Purpurina

A amizade entre dois jovens meninos de treze anos, Leo e Remi, de repente é interrompida. Buscando entender o que aconteceu, Léo acaba se aproximando de Sophie, mãe de Rémi, em uma jornada de amizade e responsabilidade.

Domingo, 16/4

MATRIX (1999) – 16h – 16 anos

Direção de Lana e Lilly Wachowski

EUA, Colorido, 136 min, Legendado

Ciclo “Novos Clássicos”

Curadoria Ricardo Pereira

Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato momento em que os eletrodos estão para penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a realidade. Por meio do encontro com os misteriosos Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), Thomas descobre que é, assim como outras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia. Morpheus, entretanto, está convencido de que Thomas é Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade.

Terça, 18/04

O TEMPO COM VOCÊ (2019) – 14h – 12 anos

de Makoto Shinkai

Japão, cor, 117 min., legendado

CURTINDO ANIME

Curadoria de Andréa Reis e Danilo Ciaco

Na história do filme, o estudante e liceu Hodoka abandona a sua cana numa ilha isolada e muda-se para Tokyo, mas fica imediatamente falido. Ele vive os seus dias em isolamento, mas finalmente encontra um emprego enquanto um escritor para uma suspeita revista do oculto. Depois de começar o seu emprego, o tempo tem sido chuvoso dia após dia. Num canto de uma populosa e ocupada cidade, Hodoka encontra uma jovem chamada Hina. Devido a certas circunstâncias, Hina e o seu irmão mais novo moram juntos, mas têm uma vida alegre e estável. Hina tem também um certo poder: o poder de parar a chuva e limpar o céu.

Quarta, 19/4

LAUDELINA, SUAS LUTAS E CONQUISTAS (2015) – 19h30 – livre

Direção de Edia Cruz

Brasil, colorido, 37 min., original em português

Cine Olga

Curadoria do Movimento de Mulheres Olga Benario

Documentário sobre a história de vida da líder sindical Laudelina Campos de Melo. Parceria entre o Museu da Cidade e o Museu da Imagem e do Som (MIS), ambos de Campinas, o filme combina a interpretação da atriz Olívia Araújo, que dá vida à Laudelina, e trechos de uma entrevista com a ativista feita em 1989.

Quinta, 20/4

Cine Verdade

Sexta, 21/4

MOMENTOS DE ANGÚSTIA (1960) – 15h – 14 anos

Direção de Guy Green

Reino Unido, PB, 95 min., legendado

História do cinema – Ciclo anos 1960: O colapso do cinema romântico e o advento do Modernismo

Curadoria de Claudia Bortolato

A história é sobre um operário que se recusa a aderir a uma greve e é rejeitado pelos outros trabalhadores.

Sexta, 21/4

AMNÉSIA (2000) – 19h30 – 16 anos

Direção de Christopher Nolan

EUA, Colorido, 114 min, Legendado

Ciclo “Novos Clássicos”

Curadoria Ricardo Pereira

Leonard está caçando o homem que matou sua esposa. Ele tem dificuldades em encontrar o assassino pois sofre de uma forma intratável de perda de memória. Mesmo que ele possa lembrar detalhes da vida antes do acidente, Leonard não consegue lembrar o que aconteceu quinze minutos atrás, onde está indo ou a razão. Com Guy Pearce, Carrie-Anne Moss e Joe Pantoliano.

Sábado, 22/4

EU, ROBÔ (2004) – 16h – 10 anos

Direção de Alex Proyas

EUA/Alemanha, colorido, 114 min., dublado

Cine Voyager

Carolina Idelfonço

Em 2035, é comum robôs serem usados como empregados e assistentes dos humanos. Para manter a ordem , esses robôs possuem um código de programação que impede a violência contra humanos, a Lei da Robótica. Quando Dr. Miles aparece morto e o principal suspeito é justamente um robô, acredita-se na possibilidade de que os robôs tenham encontrado um meio de desativar a Lei da Robótica.

Sábado, 22/04

DOMÉSTICAS (2012) – 19h30 – livre

Direção de Gabriel Mascaro

Brasil, colorido, 75 min., original em português

Programação Especial

Movimento Olga Benário e Casa Laudelina

Sete adolescentes filmam o cotidiano de seus empregados domésticos. A partir desse ponto de vista, o documentário traz à tona uma delicada interação, permeada por carinho, amizade e intensas relações de poder.

Domingo, 23/4

CÃES DE ALUGUEL (1992) – 16h – 16 anos

Direção de Quentin Tarantino

EUA, Colorido, 99 min, legendado

Ciclo “Novos Clássicos”

Curadoria Ricardo Pereira

Joe Cabot (Lawrence Tierney), um experiente criminoso, reuniu seis bandidos para um grande roubo de diamantes, mas estes seis homens não sabem nada uns sobre os outros e cada um utiliza uma cor como codinome. Porém durante o assalto algo sai errado, pois diversos policiais esperavam no local. Mr. White (Harvey Keitel) levou Mr. Orange (Tim Roth), que na fuga levou um tiro na barriga e morrerá se não tiver logo atendimento médico, para o armazém onde tinha sido combinado que todos se encontrassem. Logo depois chegou Mr. Pink (Steve Buscemi), que está certo que um deles é um policial disfarçado e eles precisam descobrir quem os traiu. Em um clima de acusações mútuas a situação fica cada vez mais insustentável.

Terça, 25/5

MAQUIA: QUANDO A FLOR PROMETIDA FLORESCE (2018) – 14h – 12 anos

de Mari Okada e Toshiya Shinohara

Japão, cor, 115 minutos, legendado

CURTINDO ANIME

Curadoria de Andréa Reis e Danilo Ciaco

Uma menina imortal e um menino normal se encontram e se tornam amigos, compartilhando um vínculo que dura ao longo dos anos.

Quarta 26/4

A HERANÇA (1970) – 19h30 – 14 anos

Direção de Ozualdo Candeias

Brasil, PB, 90 min., original em português

Cineclube Poeira – Ciclo “100 anos de Ozualdo Candeias”

Curadoria de Carlos Filipe Tavares e João Antônio Buhrer

Adaptação de Hamlet, de Shakespeare, para o Centro-Sul brasileiro do início do século XX. Omeleto, um rapaz filho de senhores do sertão, vai para a capital com o objetivo de estudar e fazer-se doutor. O pai morre e ele volta antes do esperado, encontrando a mãe casada com o irmão do pai. O falecido volta do além e conta para o filho que foi assassinado, o rapaz promete vingança a fim de que a alma do pai possa descansar em paz.

Quinta, 27/4

DEBOUT LES FEMMES! (2021) – 19h30 – livre

França, colorido, 85 min., legendado

Aliança Francesa

O relacionamento entre o deputado Bruno Bonnell e o rebelde François Ruffin não é um mar de rosas! Vamos para o primeiro “road-movie parlamentar” para conhecer mulheres que cuidam da assistência pessoal, de nossos filhos, de nossos doentes e idosos. Juntos, com esses cuidados e vínculos invisíveis, eles passarão pelo confinamento e pelo toque de recolher, compartilharão risos e lágrimas, raiva e esperança. Juntos, eles vão lutar para que esses trabalhadores sejam finalmente reconhecidos, pelo seu status, e pela sua renda. E, caso for preciso, elas não terão medo de reinventar a Assembleia Nacional…

Sexta, 28/4

SOB O DOMÍNIO DO MAL (1962) – 15H – 14 anos

Direção de John Frankenheimer

EUA, PB, 126 min., legendado

História do cinema – Ciclo anos 1960: O colapso do cinema romântico e o advento do Modernismo

Curadoria de Claudia Bortolato

Título original The Manchurian Candidate, Raymond Shaw (Laurence Harvey) é um militar estadunidense condecorado por heroísmo na Guerra da Coreia. Porém, os seus companheiros, que foram torturados na guerra, sofrem com um mesmo pesadelo recorrente, com mortes assassinatos e manipulação cerebral por cientistas comunistas. Bennett Marco (Frank Sinatra), amigo de Shaw, investiga o ocorrido na guerra a partir da situação dos homens atormentados e faz descobertas que mudam o rumo do roteiro.

Sexta, 28/4

AMOR À FLOR DA PELE (2000) – 19h30 – 16 anos

Direção de Wong Kar-Wai

Hong Kong, Colorido, 98 min, Legendado

Ciclo “Novos Clássicos”

Curadoria Ricardo Pereira

Em 1962, o jornalista Chow Mo-wan se muda para Hong Kong com sua mulher, que está sempre envolvida com o trabalho e para pouco em casa. Chow faz amizade com a vizinha Su Li-zhen e ambos descobrem que seus parceiros os traem. Com Maggie Cheung e Tony Leung.

Sábado, 29/4

Fashion Revolution

Curadoria Naja Paulino

Sábado 29/4

A BRUMA ASSASSINA (1980) – 19h30 – 16 anos

Direção de John Carpenter

EUA, colorido, 89 min., legendado

Lado B – Ciclo Terror

Curadoria de Claudia Bortolato

Com inspiração declarada de um filme inglês de 1958 chamado The Trollenberg Terror, onde monstros se escondiam em nuvens, The Fog se passa na fictícia cidade de Antonio Bay que está para comemorar seu centenário. Na madrugada de aniversário algo muito estranho acontece. Carros ligam sozinhos e tocam suas buzinas, bombas de gasolina despejam combustível, os relógios despertam, um caos sem motivo aparente. Um minuto depois tudo acaba como mágica. É um presságio de que Antonio Bay não será a mesma a partir desse dia.

Domingo, 30/4

A JORNADA (2019) – 16h – livre

Direção de Alice Winocour

França/Alemanha, colorido, 107 min., legendado.

Programação Especial

Curadoria de Claudia Bortolato

Sarah, uma astronauta francesa na Agência Espacial Europeia, é a única mulher no programa. Ela é mãe de uma garotinha de 8 anos, que mora com ela e a relação das duas traz a Sarah alegrias e culpa, por não poder passar mais tempo em casa. Ao ser escolhida para compor a tripulação de uma missão espacial que terá duração de um ano, chamada Proxima (título original do filme), precisa fazer uma escolha que pode mudar a vida de ambas. A ideia de uma mulher astronauta nos transporta num primeiro momento à fantasia e aventura de uma heroína, o que não é interesse da direção de A Jornada. A intenção é discutir questões de nossa sociedade.