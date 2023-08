Programação especial marca final do Futsal de Inverno em Artur Nogueira

Evento reunirá apresentações e show ao vivo neste sábado (12), a partir das 18h, no Ginásio Maurício Sia

As arquibancadas do Ginásio Maurício Sia estão prestes a vibrar com a emoção da torcida na grande final do Campeonato de Futsal de Inverno. Após quase um mês de jogos intensos, os finalistas estão definidos e uma programação especial encerra essa edição com chave de ouro. A festa terá início às 18h deste sábado (12), e categorias feminino e masculino disputarão o título.

Segundo o titular da pasta esportiva, Caio Rodrigues, a programação dará espaço às novas gerações e será aberta pela A.C.E.F. Base Sub 6/8. Além disso, a Cia de Dança mostrará todo o talento entre uma disputa e outra.

E a festa não acaba com o último apito. Depois que os campeões forem premiados, a celebração continua com um show de pagode com a banda Kaires e Amigos, em frente ao Ginásio Maurício Sia.

O Campeonato de Futsal de Inverno, integrante do calendário anual de eventos da cidade, é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

FINALISTAS

Categoria feminino: Barcelona FC X Poderosas FC

As meninas do Barcelona FC e do Poderosas FC se enfrentam a partir das 19h15. O duelo promete ser acirrado, mas as atletas estão determinadas a dar tudo de si em busca da vitória.

Categoria masculino: São Vicente X Itamaraty FC

No campeonato masculino, São Vicente vai medir forças com Itamaraty FC na final, a partir das 20h40.

INGRESSO SOLIDÁRIO

Além da paixão esportiva, a final promoverá a solidariedade. Isso porque, a entrada para assistir aos jogos será mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Artur Nogueira.

Vale destacar que os ingressos são limitados, conforme capacidade do ginásio. Esta poderá ser feita a partir de sexta-feira (11), das 8h às 17h, na Secretaria de Esporte (Ginásio Maurício Sia) – localizada na Rua. Mal. Floriano Peixoto – Jardim Arrivabene.

CRONOGRAMA

18h20 – Jogo apresentação A.C.E.F. Base Sub 6/8

19h15 – Final Futsal Feminino

20h – Apresentação Cia de dança

20h20 – Apresentação das equipes e hinos

20h40 – Final Futsal Masculino

22h30 – Show de pagode com Kaires e Amigos, em frente ao Ginásio Maurício Sia