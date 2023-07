Programas de inclusão de alunos com necessidades especiais são reforçados na Rede Municipal

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, intensifica os programas para a inclusão de alunos com necessidades especiais na Rede Municipal de Ensino, ampliando os atendimentos nos segmentos.

Em 2023, a Rede Municipal de Ensino realiza os atendimentos do segmento de educação especial para 697 estudantes, efetivados através de uma equipe de 120 professores e 19 cuidadores, oferecendo transporte escolar e salas exclusivas para determinados alunos.

O cuidador acompanha os alunos com deficiência auxiliando em suas ABVD (Atividades Básicas de Vida Diária), locomoção, higienização, alimentação de acordo com a orientação do professor da sala.

As salas de Educação Especial Exclusiva (E.E.E.) são oferecidas nas Escolas de Educação Básica Municipal Cecília Meireles e Antônio Pegorari, atendendo no máximo 15 alunos por sala.

O objetivo principal do E.E.E é promover o acolhimento do estudante com deficiência, de modo que ele se sinta seguro e confortável para aprender. As salas contam com professores especializados, cuidadores e professores de música, inglês, dança e educação física, que acompanham cada aluno de forma individualizada.

Os alunos fazem o uso do Sistema Municipal de Ensino e participam de todos os projetos desenvolvidos no ensino regular e, contam com um trabalho diversificado e lúdico que favorece seu desenvolvimento.

Buscando desenvolver um processo de inclusão de forma personalizada, são disponibilizados diversos serviços específicos para atender cada aluno em sua individualidade tais como: Educação Especial Exclusiva (EEE); Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Infantil, fundamental, Libras; Atendimento Educacional Especializado (PAC) – Professor Acompanhante (deficiente visual, e Transtorno do Espectro Autista); professor intérprete para alunos com deficiência auditiva, cuidador infantil; professor itinerante ( P.I.) e atendimento domiciliar.

Há também o projeto “Estou na Escola”, em parceria com a APAE que tem ampliado significativamente seu quadro de atendimento

O atendimento domiciliar é realizado por um professor especializado que atende e acompanha pedagogicamente crianças e adolescentes, que por orientação médica, não podem frequentar a escola.

Além dos serviços específicos de atendimento aos alunos, o segmento também atua na formação de professores e atividades direcionadas aos familiares dos estudantes com deficiência.

Entre alguns projetos destaca- se: Curso de libras, formação de introdução a análise comportamental (ABA), Projeto a inclusão entrou na roda que mensalmente traz palestras com temas relacionados às deficiências para formação e informação dos familiares e profissionais da Rede Municipal.

Os alunos da Educação Especial, que possuem necessidades, fazem uso de apostilas adaptadas em braile ou ampliadas, mesas com inclinação ajustável e tecnologia assistiva. Os serviços atuam com o acompanhamento de uma assistente social e uma neuropsicóloga que auxiliam nos encaminhamentos e diagnósticos dos alunos em avaliação.