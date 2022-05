Projeto “Baú de Histórias” promove contação de histórias infantis para crianças de Araraquara

O projeto cultural que já entregou mais de 100 bibliotecas móveis em todo o país, incluindo a cidade de Araraquara, realizará eventos gratuitos com contação de histórias para as crianças, incentivando o uso das estruturas.

No dia 16 de maio de 2022 (segunda-feira), o projeto “Baú de Histórias” promove uma série de ações especiais de incentivo à leitura para inspirar as crianças de Araraquara a tomar gosto pelos livros e suas histórias.

Recentemente, o projeto realizou a entrega de 2 (duas) unidades físicas do “Baú de Histórias” na cidade, a primeira no Centro de Convivência Educacional e Social Maria Velho Temponi e a segunda no Lar Nossa Sra das Mercês.

Montados em MDF, os baús contêm gavetas, bancos, prateleiras e mesas integradas, dispondo de livros, fantoches, jogos, brinquedos lúdicos e materiais pedagógicos, que poderão ser utilizados como suporte em ações difusoras da literatura.

Entregues de forma gratuita e para uso permanente das instituições contempladas, o objetivo é que os baús de histórias sejam usados para envolver e inspirar as crianças a se aventurarem de diversas formas no universo da leitura e fantasia.

E para incentivar o uso dessas estruturas, no dia 16 de maio (segunda-feira), das 9h às 11h, serão realizadas duas oficinas de contação de histórias no Centro de Convivência Educacional e Social Maria Velho Temponi, que fica no Jardim das Hortências.

No mesmo dia, de 14h às 16h, outras duas oficinas serão realizadas no Lar Nossa Sra das Mercês, no Jardim São Rafael II, em Araraquara.

Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto “Baú de Histórias” visa difundir a literatura para o público de 04 a 12 anos a partir das minibibliotecas entregues pelo projeto. Oferecendo benefícios que contribuem para um desenvolvimento emocional, social e cognitivo mais amplo, a literatura é considerada uma importante ferramenta para a formação do indivíduo.

Nesta cidade, o projeto é apoiado pela John Bean Technologies, empresa patrocinadora que busca um crescimento contínuo em harmonia com a comunidade. Por isso apoia ações como esta, que visam potencializar a transformação local, melhorando vidas.

“Somos uma empresa que se preocupa em gerar impactos significativos na sociedade, por isso valida e apoia iniciativas que promovem a cultura e a inclusão social. Acreditamos que ações como essa são instrumentos de desenvolvimento, interação, bem-estar e aprendizagem, abrindo caminhos para a formação de cidadãos mais conscientes e um mundo mais igualitário”, comenta a empresa.

O projeto “Baú de Histórias” é uma realização do Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura com produção da Incentivar.

SERVIÇO: “Baú de Histórias” em Araraquara

Classificação Livre – Grátis

Contação de Histórias

Instituição beneficiada: Centro de Convivência Educacional e Social Maria Velho Temponi

Endereço: Av. Jurandir Rios Garconi, 1 – Jardim das Hortencias, Araraquara – SP, 14808-528

Oficinas de leitura: 16 de maio de 2022 (segunda-feira) – Horários: 9h00 e 11h00

Instituição beneficiada: Lar Nossa Sra das Mercês

Endereço: Av. Dionisio Tellaroli – Jardim Sao Rafael II, Araraquara – SP, 14806-465

Oficinas de leitura: 16 de maio de 2022 (segunda-feira) – Horários: 14h00 e 16h00

Sobre a John Bean Technologies: sediada em Chicago nos Estados Unidos, a JBT Corporation é uma empresa global de máquinas para processamento de alimentos e equipamentos aeroportuários que foi constituída em 2008. No Brasil, a JBT Corporation está sediada em Araraquara e possui sua divisão FoodTech, que desenvolve e entrega inovações em freezers, processamento de proteínas, soluções de processamento em contêineres e de frutas e sucos para processadores de alimentos no Brasil e América Latina.

Sobre o Ministério: Principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Essas ações são patrocinadas pela empresa John Bean Technologies.