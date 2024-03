Projeto ‘Clássicos em Cena’ apresenta os encantos da Guitarra Portuguesa no dia 20 de março em Itapira

Abertura da temporada 2024 é com o músico Ricardo Araújo, no anfiteatro do Grupo Penha

Em março, o projeto “Clássicos em Cena” está de volta para mais uma temporada em Itapira com apresentações mensais gratuitas e comentadas de música clássica e instrumental. É uma oportunidade para o público ouvir a música de qualidade, conhecer novos músicos, estilos, instrumentos e sonoridades.

O convidado que abre a programação de 2024 é o músico Ricardo Araújo, que trará para a cidade os fascinantes acordes da guitarra portuguesa. Com o patrocínio do Grupo Penha, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o evento é no dia 20 de março, quarta-feira, às 19h, no anfiteatro do Grupo Penha. O espaço fica na Rua Comendador Funabashi Tokuji, 278, no Jardim Ivete, em Itapira/SP. A entrada é franca.

Rompendo barreiras internacionais, Ricardo Araújo, que também é professor além de músico profissional, tornou-se em 2010 o primeiro brasileiro a brilhar no prestigioso teatro “Os Trabalhadores de Arte” em Moscou, um ícone com mais de 80 anos de existência. No mesmo ano lançou seu CD solo de guitarra portuguesa. Nos anos seguintes, suas habilidades musicais o levaram a renomados palcos da Ucrânia, nas cidades de Sinferopol e Sevastopol, onde ocorre o famoso Festival Internacional Balalaika.

Mostrando sua versatilidade, Araújo participou da gravação do CD “Cancioneiros da Imigração”, lançado em nove países, e estendeu sua presença para as telas, atuando no filme “Sons de São Paulo” da TV Cultura, assim como no especial dedicado a Fernando Pessoa, no mesmo canal. Seu trabalho ganhou ainda mais repercussão ao gravar a trilha sonora da novela “Tempo de Amar”, exibida em 2018 pela Rede Globo, na qual atuou em algumas cenas, cativando o público com sua guitarra portuguesa.

Como nos anos anteriores, os concertos do projeto Clássicos em Cena em Itapira vão contar com os comentários do Maestro Parcival Módolo. “Costumo dizer que gosto de fazer pontes, então, o meu papel nas apresentações é ser condutor, fortalecendo essa conexão entre o público e os músicos que estão tocando. Afinal, você pode simplesmente ouvir uma música, mas é bem diferente ter informações que te ajudem a apreciar melhor a composição. Um detalhe, uma curiosidade, uma história….Procuro sempre deixar o auditório bem à vontade, selecionando fatos que sejam divertidos, interessantes, curiosos… A história da música é muito rica para isso”, diz o Maestro.

Professor e regente com carreira internacional, Parcival Módolo tem mestrado em música dos séculos XVII e XVIII na Alemanha e doutorado pela University of Southern California, em Los Angeles. Foi Maestro Titular e Diretor Artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e atualmente é coordenador geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie em São Paulo, além de atuar regularmente como regente convidado em várias orquestras brasileiras e no exterior.

A concepção do projeto Clássicos em Cena, idealizado pelo próprio Módolo em colaboração com o produtor cultural Antoine Kolokathis, fundador da Direção Cultura, tem como ponto central a propagação de música clássica e instrumental de maneira gratuita e acessível ao público em geral. O projeto nasceu no ano 2000 e já passou por mais de 15 cidades.

Em Itapira, o projeto foi retomado em 2022 com patrocínio do Grupo Penha, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem sido bem recepcionado pelo público em todas as edições. “Em 2023, o Clássicos em Cena tocou os corações da comunidade com belas apresentações de músicas clássicas, proporcionando uma experiência cultural acessível e gratuita. Mal posso esperar para 2024, ansiosa por mais momentos de beleza e conexão que esse projeto incrível continuará a nos proporcionar. Obrigada ao Grupo Penha por tornar possível essa experiência cultural”, comemora Grazielly Andrade, moradora de Itapira e espectadora assídua dos eventos do projeto Clássicos em Cena.

Assim como ela, o público já pode se programar. As próximas apresentações estão agendadas para dia 17 de abril, com Trio LIS; 22 de maio, com Ensemble Choro Erudito; e 26 de junho com Cello Ensemble. Todos os eventos são gratuitos, sem necessidade de retirada de ingressos.

Grupo Penha

Reconhecido como uma referência na indústria, o Grupo Penha é um dos principais produtores de embalagens de papelão ondulado no Brasil, com 10 unidades distribuídas em quatro estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia.

Com 63 anos de expertise, seus 2,2 mil colaboradores se dedicam diariamente a desenvolver soluções de embalagens únicas e sustentáveis que incorporam os mais avançados e personalizados serviços disponíveis no mercado, cultivando parcerias sólidas que transcendem a simples entrega de produtos.

Direção Cultura

O projeto “Clássicos em Cena” é uma realização da Direção Cultura, que em 2024 completa 25 anos de atuação em consultoria e desenvolvimento de projetos culturais, sociais e esportivos em parceria com empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos. Sediada em Campinas, tem a missão de orientar empresas e proponentes no melhor uso das diferentes leis de incentivo, promovendo o desenvolvimento social através do acesso à arte e cultura. Desde 2010, conta com atendimento também na capital paulista, através da Kalihtéa Produções.

Serviço:

Ministério da Cultura e Grupo Penha apresentam:

Clássicos em Cena em Itapira

Convidado: Ricardo Araújo – Guitarra Portuguesa

Data: 20 de março de 2024 (4ªf)

Horário: 19h

Entrada Franca

Local: Anfiteatro da Penha – Rua Comendador Funabashi Tokuji, 278, no Jardim Ivete, em Itapira/SP

Mais informações: www.classicosemcena.com.br