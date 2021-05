Projeto da Unidade de Campanha de Jaguariúna é selecionado para Congresso Mundial de Arquitetura

O projeto da Unidade de Campanha de Jaguariúna foi selecionado para ser apresentado no 27º Congresso Mundial de Arquitetos (UIA) 2021, que será realizado em julho, no Rio de Janeiro. O evento é o maior do gênero na área de arquitetura e urbanismo em todo o mundo e acontecerá pela primeira vez no Brasil. A apresentação será feita pelo arquiteto Paulo Fraga Silveira, autor do projeto.

Concebida para centralizar o atendimento de pacientes com síndromes gripais e suspeitas de Covid-19, a Unidade de Campanha de Jaguariúna foi inaugurada no dia 22 de abril de 2020, logo no início da pandemia de coronavírus no Brasil. O centro – localizado ao lado da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) 24h –, conta com cerca de 500 metros quadrados de área e 29 leitos. Sete leitos, localizados em salas de alvenaria, ficarão como legado após a pandemia, sendo incorporados à unidade 24h. Até o momento, a unidade já atendeu mais de 35 mil pessoas.

“Esse trabalho foi selecionado por sua qualidade funcional e pela questão da emergência em saúde com elementos de uso temporário, além do baixo custo de montagem e manutenção”, explica o arquiteto. Além disso, Paulo Fraga destaca o caráter social da unidade, que não teve custo para a Prefeitura de Jaguariúna – o arquiteto não cobrou pela elaboração do projeto.

“O projeto foi realizado em uma semana e as instalações ficaram prontas dia 20 de abril. Foi utilizado o conceito da arquitetura efêmera para que as instalações ocorressem em tempo reduzido. O projeto compreendeu parte da reforma da UPA, onde o antigo estacionamento de ambulâncias e carros municipais foi desativado e transformado em enfermaria e conectado à expansão do setor específico para atender casos de suspeita de Covid”, conta o autor do projeto.

A Unidade de Campanha é composta por quatro tendas de 10mx10m, em estrutura metálica e cobertura em lona, para atendimento, sala de espera, consultórios, medicação e observação. Outros 100 m² são em edificação permanente para leitos de enfermaria caráter provisório em alvenaria de blocos de concreto pré-moldado, estrutura de cobertura em aço e cobertura em telha metálica.

“Essa seleção de nossa Unidade de Campanha demostra que nossa estratégia foi acertada. Com um projeto inovador, ao invés de contratarmos uma empresa e trazer um projeto pronto, estrutura pronta, optamos por fazer pelo município com a elaboração do projeto acompanhada passo a passo, num tempo recorde, com qualidade e menor preço”, avalia a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

CONGRESSO

O 27º Congresso Mundial de Arquitetos 2021 inscreveu 894 projetos e artigos de 62 países e deverá ser realizado de 18 a 22 de julho deste ano, no Rio de Janeiro. O evento terá como tema “Todos os mundos, um só mundo” e contará com a participação de especialistas dos mais diversos países, apresentando projetos, ideias e inovações elaboradas em diferentes contextos e realidades.