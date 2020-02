OR – Projeto de Hip Hop beneficia crianças e jovens de Pedreira

A Casa de Cultura Hip Hop foi aprovada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, pelo Programa de Ação Cultura do Estado de São Paulo (ProAC), e assim obteve patrocínio por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, das empresas Fernandez Indústria de Papel e Steula Equipamentos Ltda.

O projeto busca valorizar o hip hop, uma cultura de rua, que traz uma forma de arte e de atitude que conquistou o mundo e é um estilo de vida de se afirmar como sujeito social, de demarcar um território, valorizar uma identidade cultural e ocupar espaços públicos.

A Casa de Cultura Hip Hop oferece aulas de Dança, MC, Canto e Graffiti para crianças e jovens, no bairro Jardim Triunfo. Atualmente cerca de 200 crianças são beneficiadas.

O proponente e professor do Projeto é Samuel Manara que há mais de 20 anos atua na promoção de atividades que auxiliam crianças e jovens em situação de risco. A equipe conta ainda com os profissionais de Arte e Cultura Califa (dança) e o DJ César.

Acompanhe as ações do Projeto pelo Facebook: Casa de Cultura Hip Hop Pedreira.

Assim como as empresas Fernandez e Steula, que pagam ICMS, exceto tributadas no Simples, podendo ser patrocinadoras deste tipo de projeto.

Você sabia que 3% do ICMS devido pode ser destinado para projetos aprovados pelo ProAC. Nenhum valor sairá do caixa da empresa, e sim, deste incentivo fiscal permitido pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, além da empresa ter seu logo divulgado em todo material de comunicação, ela cumpre também com seu papel de responsabilidade social junto à comunidade.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone: (19) 98178-0677 (Priscila).