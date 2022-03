Projeto Desvendar Esporte: Gincana no Ginásio Municipal apresenta modalidades para alunos da rede pública de Holambra

O Instituto Incentivar, com apoio do Departamento Municipal de Educação e da concessionária Águas de Holambra, irá realizar no sábado, dia 26 de março, a partir das 8h, uma gincana voltada a alunos com entre 10 e 14 anos da rede pública municipal de ensino. A atividade acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes e tem por objetivo incentivar os estudantes a participarem do Projeto Desvendar Esporte, que oferece aulas gratuitas de atletismo e ginástica rítmica no contraturno escolar. Além da brincadeira, as crianças e jovens serão apresentados às modalidades e poderão se deliciar com algodão doce.

O projeto Desvendar Esporte prevê a participação de cerca de 240 estudantes das escolas Parque dos Ipês, Jardim Flamboyant e Professora Maria José Moreira van Ham (Jardim das Primaveras) na iniciativa que, além de promover a Ginástica Rítmica e o Atletismo, realiza a confecção dos próprios materiais usados nas modalidades por meio da reciclagem. A intenção é estimular os estudantes a organizarem equipes, formatos, regras e materiais, construindo o processo junto aos professores de forma ativa.

A proposta, criada pelo Instituto Incentivar, uma entidade sem fins lucrativos, é realizada, em sua primeira fase, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte da Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania, com patrocínio da Águas de Holambra. O propósito é desenvolver o esporte educacional por meio de processos de impacto, atendendo demandas sociais e de sustentabilidade dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas).

“A ideia é promover o esporte e a sustentabilidade de forma lúdica, inclusiva, leve e colaborativa, incentivando a integração coletiva”, explicou o gerente geral do projeto, Luiz Marcelo Ribeiro da Luz. “Esse projeto vem de encontro com a nossa atuação no município de Holambra. Por isso estamos muito animados em patrocinar uma iniciativa desse porte”, disse a coordenadora da área de Responsabilidade Social da Águas de Holambra, Maria Aparecida Draheim.

“A atividade do sábado é muito importante pois tem por objetivo apresentar o projeto e as modalidades esportivas para as crianças de nossa rede”, explicou a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo. “As que se interessarem passarão a fazer parte do Projeto Desvendar Esporte, que é extremamente enriquecedor para os nossos estudantes pois aborda, de forma conjunta, dois temas muito importantes na formação: a prática de esportes e a sustentabilidade”.

Criada em 2010, a AEGEA, holding responsável pela concessionária Águas de Holambra, é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua, leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje, são mais de 21 milhões de pessoas atendidas em 157 municípios, de Norte a Sul do Brasil.