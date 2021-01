Projeto “Eficiência Energética” é finalizado e entregue em Santo Antônio de Posse

Na terça-feira, dia 29 de dezembro, a Elektro realizou a entrega do projeto “Eficiência Energética” em Santo Antônio de Posse. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Diretoria de Água e Esgoto, e o investimento total foi de R$580 mil reais. As ações trarão economia no consumo de energia elétrica e, consequentemente, gerarão menos gastos aos cofres públicos. Além disso, o projeto contribuirá para preservação dos recursos naturais.

Conheça as medidas implementadas:

– Substituição da moto-bomba do sistema de distribuição da ETA para o Maria Helena com instalação de painel com controle de vazão e pressão na rede de distribuição. Com isso, o sistema foi automatizado, o garantirá o aumento ou a diminuição da vazão conforme a necessidade, garantindo sempre a mesma pressão nos imóveis e evitando rompimento da rede em horários de baixo consumo.

– Substituição dos motores por motores de alto desempenho. O novo motor possui performance de 30CV e capacidade de 180 mil L/h, já o antigo apresentava 75CV e capacidade de 110 mil L/h, o que resultará na redução do consumo de energia e agilidade do processo.

– Instalação de uma moto-bomba na captação do Camanducaia com instalação de painel com inversor de frequência para controle de vazão.

– Instalação de uma moto-bomba no sistema de captação do Benfica com instalação de painel com inversor de frequência e unificação da tubulação de recalque para redução da perda de carga.

– Refeito o Painel da Estação Elevatória de Esgoto da ETE Ressaca, para obter 100% do aproveitamento das bombas, reduzindo ou aumentando a velocidade conforme a demanda de vazão.

– Implantação de um Centro de Operação e Controle localizado na ETA para receber a telemetria das Captações primária e secundária e dos Sistemas Maria Helena e Novo Reservatório da ETA.

– Substituição da iluminação interna e externa dos prédios pertencentes ao DAE, para lâmpadas de LED.

Todas estas ações, com destaque ao sistema supervisório, colocaram o DAE a frente, dando início a novos tempos, modernizando o processo e facilitando a operação. Agora o operador em tempo real tem acesso a importantes informações como status do equipamento, nível do reservatório, vazão, além de aumentar ou diminuir a demanda de água remotamente, conforme a necessidade. Com isso estes indicadores auxiliam na tomada de decisão, bem como garantem um melhor serviço.