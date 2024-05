Projeto entre Embrapa e Sicoob Credinacional promove reconversão produtiva de propriedades rurais

Foto: Guilherme Viana

O Projeto de Cooperação Técnica entre a Embrapa e o Sicoob Credinacional tem em seu modelo de negócio uma proposta de valor com foco no crescimento e desenvolvimento econômico de forma sustentável.

Dessa forma, uma das atividades na safra 2023/2024, foi a recuperação de áreas degradadas e a sua conversão para áreas de produção de grãos, utilizando a cultura da soja.

Assista o vídeo a seguir e conheça o sistema de reconversão produtiva da Fazenda Saco do Açude no município de Biquinhas, na região Central Mineira. As informações são do engenheiro agrônomo da Embrapa Milho e Sorgo Sinval Lopes.