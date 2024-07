Projeto Esporte é Saúde visita o Centro Dia do Idoso

Na manhã de quarta-feira, 03, alunos da modalidade de vôlei do Projeto “Esporte é Saúde” visitaram a sede do Centro Dia do Idoso para realizar uma atividade intergeracional. Durante a visita, idosos e crianças realizaram uma atividade em conjunto elaborada pela psicóloga do Centro Dia, Sathya Souza e psicóloga do projeto Mariana Castro. A atividade proposta foi de pintura das mãos dos participantes que posteriormente foram demarcadas numa grande folha de papel que servirá de decoração no Centro Dia. Segundo as psicólogas, a atividade visou a interação entre os dois grupos de gerações diferentes e também o trabalho em equipe. Além disso, todos os alunos levaram cartinhas carinhosas confeccionadas por eles para todos os idosos. Em agradecimento, puderam tomar um café da manhã ofertado pelo Centro Dia e receberam muito carinho, beijos e abraços.

O Projeto “Esporte é Saúde” chancelado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte, o projeto tem como entidade proponente o Instituto Jovens de Ouro (IJO) com patrocínio do Laboratório Cristália e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Itapira.