PROJETO GENTILEZA: PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A PAZ E SOLIDARIEDADE

Durante as atividades desenvolvidas no Dia de Mobilização pela Paz, que foram realizadas na quinta-feira (20) em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Mogi Mirim, com o objetivo de exaltar a paz no ambiente escolar, algumas escolas executaram ações próprias que reforçam o espírito de resgate à esperança por um mundo melhor.

Na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Edna Fávero Choqueta, por exemplo, foram intensificadas as ações do Projeto Gentileza, que visa desenvolver atitudes que demonstram o amor ao próximo, tornando os relacionamentos mais humanos. Através do texto ‘Palavras Mágicas’, de Pedro Bandeira, os alunos do 1°ano aprenderam a valorizar palavras como obrigado, licença, desculpe e por favor.

Além disso, presentearam e foram presenteados com desenhos e mensagens estreitando os laços da amizade. Atividades que promovem a paz, solidariedade, amizade e valorização ao próximo. Vale ressaltar que o Projeto Gentiliza é promovido pela escola com os alunos do infantil ao quinto ano durante todo ano letivo por meio de ações que promovem a educação para a paz e solidariedade, para a mediação de conflitos e respeito pelos direitos humanos.

O Dia da Mobilização pela Paz contou com rodas de conversa, confecção de cartazes, leitura de livros relacionados ao tema, pesquisas, dinâmicas envolvendo as famílias, ações com rosas e roupas brancas, painéis coletivos e campanhas de conscientização.

Também houve o envolvimento da comunidade escolar por meio de desenhos, músicas, origamis, danças circulares, troca de mensagens, jogos colaborativos, manifestações e, como ponto alto do dia, abraço coletivo da paz.